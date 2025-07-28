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Восстанавливать частично рухнувший дом нецелесообразно, заявили в Астрахани
Восстанавливать частично рухнувший дом нецелесообразно, заявили в Астрахани - РИА Новости, 28.07.2025
Восстанавливать частично рухнувший дом нецелесообразно, заявили в Астрахани
Целесообразность восстановления частично рухнувшего дома в Астрахани мала в связи с тем, что он ранее был признан аварийным, сообщил РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:19:00+03:00
2025-07-28T13:19:00+03:00
2025-07-28T13:21:00+03:00
астрахань
жилье
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Целесообразность восстановления частично рухнувшего дома в Астрахани мала в связи с тем, что он ранее был признан аварийным, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Роман Ядыкин.Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуировано 15 человек."Целесообразность восстановления дома мала в силу того, что он был ранее признан аварийным", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250728/astrahan-2031915473.html
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астрахань, жилье
Восстанавливать частично рухнувший дом нецелесообразно, заявили в Астрахани
Ядыкин: целесообразность восстановления частично рухнувшего дома мала