https://ria.ru/20250728/doma-2031915254.html

Восстанавливать частично рухнувший дом нецелесообразно, заявили в Астрахани

Восстанавливать частично рухнувший дом нецелесообразно, заявили в Астрахани - РИА Новости, 28.07.2025

Восстанавливать частично рухнувший дом нецелесообразно, заявили в Астрахани

Целесообразность восстановления частично рухнувшего дома в Астрахани мала в связи с тем, что он ранее был признан аварийным, сообщил РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:19:00+03:00

2025-07-28T13:19:00+03:00

2025-07-28T13:21:00+03:00

астрахань

жилье

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Целесообразность восстановления частично рухнувшего дома в Астрахани мала в связи с тем, что он ранее был признан аварийным, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Роман Ядыкин.Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуировано 15 человек."Целесообразность восстановления дома мала в силу того, что он был ранее признан аварийным", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250728/astrahan-2031915473.html

астрахань

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астрахань, жилье