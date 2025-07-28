Рейтинг@Mail.ru
Восстанавливать частично рухнувший дом нецелесообразно, заявили в Астрахани - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 28.07.2025 (обновлено: 13:21 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/doma-2031915254.html
Восстанавливать частично рухнувший дом нецелесообразно, заявили в Астрахани
Восстанавливать частично рухнувший дом нецелесообразно, заявили в Астрахани - РИА Новости, 28.07.2025
Восстанавливать частично рухнувший дом нецелесообразно, заявили в Астрахани
Целесообразность восстановления частично рухнувшего дома в Астрахани мала в связи с тем, что он ранее был признан аварийным, сообщил РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:19:00+03:00
2025-07-28T13:21:00+03:00
астрахань
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031883498_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5075c57d67506b622663c46f0b663869.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Целесообразность восстановления частично рухнувшего дома в Астрахани мала в связи с тем, что он ранее был признан аварийным, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Роман Ядыкин.Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуировано 15 человек."Целесообразность восстановления дома мала в силу того, что он был ранее признан аварийным", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250728/astrahan-2031915473.html
астрахань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031883498_165:0:1065:675_1920x0_80_0_0_934c64dc3ac1f8bbe7d9773f181601ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астрахань, жилье
Астрахань, Жилье
Восстанавливать частично рухнувший дом нецелесообразно, заявили в Астрахани

Ядыкин: целесообразность восстановления частично рухнувшего дома мала

© МЧС РоссииПоследствия обрушения части жилого дома в Астрахани
Последствия обрушения части жилого дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© МЧС России
Последствия обрушения части жилого дома в Астрахани
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Целесообразность восстановления частично рухнувшего дома в Астрахани мала в связи с тем, что он ранее был признан аварийным, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Роман Ядыкин.
Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуировано 15 человек.
"Целесообразность восстановления дома мала в силу того, что он был ранее признан аварийным", - сказал собеседник агентства.
На месте обрушения части подъезда пятиэтажного дома на улице Ляхова в Астрахани - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Астрахани перекрыли движение в районе частично обрушившегося дома
Вчера, 13:20
 
АстраханьЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала