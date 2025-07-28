https://ria.ru/20250728/dom-2031892599.html

Для жителей обрушившегося дома в Астрахани развернули ПВР

Для жителей обрушившегося дома в Астрахани развернули ПВР - РИА Новости, 28.07.2025

Для жителей обрушившегося дома в Астрахани развернули ПВР

Пункт временного размещения для жителей частичного обрушенного дома в Астрахани развернут на базе школы, сообщил мэр города Игорь Редькин. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:37:00+03:00

2025-07-28T12:37:00+03:00

2025-07-28T12:48:00+03:00

обрушение подъезда в жилом доме в астрахани

астрахань

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ВОЛГОГРАД, 28 июл - РИА Новости. Пункт временного размещения для жителей частичного обрушенного дома в Астрахани развернут на базе школы, сообщил мэр города Игорь Редькин.Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуированы 15 человек."В настоящий момент пункт временного размещения жителей дома развернут на базе школы №8. В нем будет оказана вся необходимая помощь обратившимся, в том числе организовано питание", - написал Редькин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250728/opershtab-2031892258.html

астрахань

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обрушение подъезда в жилом доме в астрахани, астрахань