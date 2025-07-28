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Для жителей обрушившегося дома в Астрахани развернули ПВР - РИА Новости, 28.07.2025
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12:37 28.07.2025 (обновлено: 12:48 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/dom-2031892599.html
Для жителей обрушившегося дома в Астрахани развернули ПВР
Для жителей обрушившегося дома в Астрахани развернули ПВР - РИА Новости, 28.07.2025
Для жителей обрушившегося дома в Астрахани развернули ПВР
Пункт временного размещения для жителей частичного обрушенного дома в Астрахани развернут на базе школы, сообщил мэр города Игорь Редькин. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:37:00+03:00
2025-07-28T12:48:00+03:00
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
астрахань
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ВОЛГОГРАД, 28 июл - РИА Новости. Пункт временного размещения для жителей частичного обрушенного дома в Астрахани развернут на базе школы, сообщил мэр города Игорь Редькин.Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуированы 15 человек."В настоящий момент пункт временного размещения жителей дома развернут на базе школы №8. В нем будет оказана вся необходимая помощь обратившимся, в том числе организовано питание", - написал Редькин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250728/opershtab-2031892258.html
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обрушение подъезда в жилом доме в астрахани, астрахань
Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани, Астрахань
Для жителей обрушившегося дома в Астрахани развернули ПВР

Для жителей обрушившегося дома в Астрахани развернули ПВР на базе школы

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС на месте обрушения жилого дома в Астрахани
Сотрудники МЧС на месте обрушения жилого дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС на месте обрушения жилого дома в Астрахани
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ВОЛГОГРАД, 28 июл - РИА Новости. Пункт временного размещения для жителей частичного обрушенного дома в Астрахани развернут на базе школы, сообщил мэр города Игорь Редькин.
Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуированы 15 человек.
"В настоящий момент пункт временного размещения жителей дома развернут на базе школы №8. В нем будет оказана вся необходимая помощь обратившимся, в том числе организовано питание", - написал Редькин в своем Telegram-канале.
Губернатор Астраханской области на месте обрушения жилого дома - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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Вчера, 12:35
 
Обрушение подъезда в жилом доме в АстраханиАстрахань
 
 
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