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Для жителей обрушившегося дома в Астрахани развернули ПВР
Для жителей обрушившегося дома в Астрахани развернули ПВР - РИА Новости, 28.07.2025
Для жителей обрушившегося дома в Астрахани развернули ПВР
Пункт временного размещения для жителей частичного обрушенного дома в Астрахани развернут на базе школы, сообщил мэр города Игорь Редькин. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:37:00+03:00
2025-07-28T12:37:00+03:00
2025-07-28T12:48:00+03:00
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
астрахань
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ВОЛГОГРАД, 28 июл - РИА Новости. Пункт временного размещения для жителей частичного обрушенного дома в Астрахани развернут на базе школы, сообщил мэр города Игорь Редькин.Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуированы 15 человек."В настоящий момент пункт временного размещения жителей дома развернут на базе школы №8. В нем будет оказана вся необходимая помощь обратившимся, в том числе организовано питание", - написал Редькин в своем Telegram-канале.
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обрушение подъезда в жилом доме в астрахани, астрахань
Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани, Астрахань
Для жителей обрушившегося дома в Астрахани развернули ПВР
Для жителей обрушившегося дома в Астрахани развернули ПВР на базе школы