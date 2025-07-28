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СК организовал проверку по факту крушения дома в Астрахани
СК организовал проверку по факту крушения дома в Астрахани - РИА Новости, 28.07.2025
СК организовал проверку по факту крушения дома в Астрахани
Следователи и криминалисты выехали на место частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Астрахани, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщило... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:34:00+03:00
2025-07-28T12:34:00+03:00
2025-07-28T12:37:00+03:00
происшествия
астрахань
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Следователи и криминалисты выехали на место частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Астрахани, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщило следственное управление СК РФ по Астраханской области.Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуированы 15 человек."Следственными органами СК России по Астраханской области организована процессуальная проверка по факту частичного обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в Ленинском районе города Астрахани на улице Ляхова. Следователи и криминалисты выехали на место происшествия ", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в СУСК.
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происшествия, астрахань, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Астрахань, Следственный комитет России (СК РФ)
СК организовал проверку по факту крушения дома в Астрахани
СУСК: организована проверка по факту частичного обрушения дома в Астрахани