https://ria.ru/20250728/dom-2031891969.html

СК организовал проверку по факту крушения дома в Астрахани

СК организовал проверку по факту крушения дома в Астрахани - РИА Новости, 28.07.2025

СК организовал проверку по факту крушения дома в Астрахани

Следователи и криминалисты выехали на место частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Астрахани, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщило... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:34:00+03:00

2025-07-28T12:34:00+03:00

2025-07-28T12:37:00+03:00

происшествия

астрахань

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Следователи и криминалисты выехали на место частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Астрахани, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщило следственное управление СК РФ по Астраханской области.Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуированы 15 человек."Следственными органами СК России по Астраханской области организована процессуальная проверка по факту частичного обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в Ленинском районе города Астрахани на улице Ляхова. Следователи и криминалисты выехали на место происшествия ", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в СУСК.

https://ria.ru/20250728/astrakhan-2031891763.html

астрахань

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происшествия, астрахань, следственный комитет россии (ск рф)