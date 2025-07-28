https://ria.ru/20250728/dom-2031889465.html

Спасатели работают на месте обрушения части дома в Астрахани

Спасатели работают на месте обрушения части дома в Астрахани - РИА Новости, 28.07.2025

Спасатели работают на месте обрушения части дома в Астрахани

Спасатели работают на месте обрушения части жилого дома в Астрахани, привлечено 96 человек личного состава и более 28 единиц техники, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:23:00+03:00

2025-07-28T12:23:00+03:00

2025-07-28T12:25:00+03:00

обрушение подъезда в жилом доме в астрахани

происшествия

астрахань

игорь бабушкин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Спасатели работают на месте обрушения части жилого дома в Астрахани, привлечено 96 человек личного состава и более 28 единиц техники, сообщил губернатор Игорь Бабушкин."В районе 12.12 на дежурный пункт МЧС поступило сообщение о разрушении части дома по ул. Ляхова 6. Прибыл на место происшествия. В данный момент создан оперативный штаб, в состав которого вошли все оперативные службы, в том числе сотрудники министерства здравоохранения. Работают спасатели. Привлечено 96 человек личного состава и более 28 единиц техники", - написал Бабушкин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250728/proverka-2031888885.html

астрахань

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обрушение подъезда в жилом доме в астрахани, происшествия, астрахань, игорь бабушкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)