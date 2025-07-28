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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 28.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 55 военных ВСУ, шесть станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:05:00+03:00
2025-07-28T13:05:00+03:00
2025-07-28T13:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 55 военных ВСУ, шесть станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены свыше 55 военнослужащих, три автомобиля и шесть станций радиоэлектронной борьбы. Поражены склад боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Группировка "Днепр" уничтожила более 55 военных ВСУ и шесть станций РЭБ