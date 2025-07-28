https://ria.ru/20250728/dnepr-2031905000.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 28.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 55 военных ВСУ, шесть станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:05:00+03:00

2025-07-28T13:05:00+03:00

2025-07-28T13:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 55 военных ВСУ, шесть станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены свыше 55 военнослужащих, три автомобиля и шесть станций радиоэлектронной борьбы. Поражены склад боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)