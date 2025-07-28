https://ria.ru/20250728/dietolog-2031997617.html

Диетолог предупредил о вреде просмотра телевизора во время еды

Диетолог предупредил о вреде просмотра телевизора во время еды - РИА Новости, 28.07.2025

Диетолог предупредил о вреде просмотра телевизора во время еды

Просмотр телевизора во время еды снижает пищеварительную активность, синтез ферментов и соляной кислоты, заявил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T17:44:00+03:00

2025-07-28T17:44:00+03:00

2025-07-28T17:51:00+03:00

общество

россия

виктор тутельян

ммпц

диетолог

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Просмотр телевизора во время еды снижает пищеварительную активность, синтез ферментов и соляной кислоты, заявил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян. "Физиология говорит, что когда ты ешь, ты должен быть сосредоточен на еде. И главное, ты не должен отвлекаться. Это процесс очень такой сложный пищеварения, интимный, и он требует сосредоточения всех сил. А когда мы это делаем между прочим, это, конечно, снижает нашу пищеварительную активность, снижает синтез ферментов пищеварительных, снижает синтез соляной кислоты. Это показано и доказано, что лучше не отвлекаться. Особенно ребенку, да", - сказал Тутельян в ходе пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня". Он отметил, что ребенок во время еды должен быть сосредоточен, получать от нее удовольствие, радость, насыщение, и переваривать, не отвлекаясь.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, виктор тутельян, ммпц, диетолог