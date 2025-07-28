Рейтинг@Mail.ru
Диетолог предупредил о вреде просмотра телевизора во время еды - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 28.07.2025 (обновлено: 17:51 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/dietolog-2031997617.html
Диетолог предупредил о вреде просмотра телевизора во время еды
Диетолог предупредил о вреде просмотра телевизора во время еды - РИА Новости, 28.07.2025
Диетолог предупредил о вреде просмотра телевизора во время еды
Просмотр телевизора во время еды снижает пищеварительную активность, синтез ферментов и соляной кислоты, заявил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:44:00+03:00
2025-07-28T17:51:00+03:00
общество
россия
виктор тутельян
ммпц
диетолог
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94334/40/943344075_0:195:4641:2806_1920x0_80_0_0_f3af86d283283d568b0563cb6933b963.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Просмотр телевизора во время еды снижает пищеварительную активность, синтез ферментов и соляной кислоты, заявил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян. "Физиология говорит, что когда ты ешь, ты должен быть сосредоточен на еде. И главное, ты не должен отвлекаться. Это процесс очень такой сложный пищеварения, интимный, и он требует сосредоточения всех сил. А когда мы это делаем между прочим, это, конечно, снижает нашу пищеварительную активность, снижает синтез ферментов пищеварительных, снижает синтез соляной кислоты. Это показано и доказано, что лучше не отвлекаться. Особенно ребенку, да", - сказал Тутельян в ходе пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня". Он отметил, что ребенок во время еды должен быть сосредоточен, получать от нее удовольствие, радость, насыщение, и переваривать, не отвлекаясь.
https://ria.ru/20250728/onlayn-konsultatsii-2031994534.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94334/40/943344075_73:0:4441:3275_1920x0_80_0_0_5118a2fb0c277c8d7e321f0986624111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, виктор тутельян, ммпц, диетолог
Общество, Россия, Виктор Тутельян, ММПЦ, диетолог
Диетолог предупредил о вреде просмотра телевизора во время еды

Тутельян: просмотр телевизора во время еды снижает пищеварительную активность

© Fotolia / steheapПросмотр телевизора
Просмотр телевизора - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Fotolia / steheap
Просмотр телевизора. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Просмотр телевизора во время еды снижает пищеварительную активность, синтез ферментов и соляной кислоты, заявил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян.
«
"Физиология говорит, что когда ты ешь, ты должен быть сосредоточен на еде. И главное, ты не должен отвлекаться. Это процесс очень такой сложный пищеварения, интимный, и он требует сосредоточения всех сил. А когда мы это делаем между прочим, это, конечно, снижает нашу пищеварительную активность, снижает синтез ферментов пищеварительных, снижает синтез соляной кислоты. Это показано и доказано, что лучше не отвлекаться. Особенно ребенку, да", - сказал Тутельян в ходе пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня".
Он отметил, что ребенок во время еды должен быть сосредоточен, получать от нее удовольствие, радость, насыщение, и переваривать, не отвлекаясь.
Девушка на консультации у врача-диетолога - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Диетолог Минздрава считает онлайн-консультации по питанию неэффективными
Вчера, 17:34
 
ОбществоРоссияВиктор ТутельянММПЦдиетолог
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала