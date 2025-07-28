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Диетолог предупредил о вреде просмотра телевизора во время еды
Диетолог предупредил о вреде просмотра телевизора во время еды - РИА Новости, 28.07.2025
Диетолог предупредил о вреде просмотра телевизора во время еды
Просмотр телевизора во время еды снижает пищеварительную активность, синтез ферментов и соляной кислоты, заявил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:44:00+03:00
2025-07-28T17:44:00+03:00
2025-07-28T17:51:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Просмотр телевизора во время еды снижает пищеварительную активность, синтез ферментов и соляной кислоты, заявил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян. "Физиология говорит, что когда ты ешь, ты должен быть сосредоточен на еде. И главное, ты не должен отвлекаться. Это процесс очень такой сложный пищеварения, интимный, и он требует сосредоточения всех сил. А когда мы это делаем между прочим, это, конечно, снижает нашу пищеварительную активность, снижает синтез ферментов пищеварительных, снижает синтез соляной кислоты. Это показано и доказано, что лучше не отвлекаться. Особенно ребенку, да", - сказал Тутельян в ходе пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня". Он отметил, что ребенок во время еды должен быть сосредоточен, получать от нее удовольствие, радость, насыщение, и переваривать, не отвлекаясь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, виктор тутельян, ммпц, диетолог
Общество, Россия, Виктор Тутельян, ММПЦ, диетолог
Диетолог предупредил о вреде просмотра телевизора во время еды
Тутельян: просмотр телевизора во время еды снижает пищеварительную активность