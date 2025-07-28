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Фигуранты дела о взрыве газа в Новосибирске выплатят компенсацию
Фигуранты дела о взрыве газа в Новосибирске выплатят компенсацию - РИА Новости, 28.07.2025
Фигуранты дела о взрыве газа в Новосибирске выплатят компенсацию
Суд взыскал почти 13 миллионов рублей с фигурантов дела о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске в феврале 2023 года, унесшем 15 жизней, следует из документов, РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T03:01:00+03:00
2025-07-28T03:01:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Суд взыскал почти 13 миллионов рублей с фигурантов дела о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске в феврале 2023 года, унесшем 15 жизней, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Взрыв произошел в одной из квартир пятиэтажного дома в Новосибирске 9 февраля 2023 года. Погибли 15 человек, еще 11 пострадали. Как установило следствие, причиной взрыва стала утечка газа после замены гибкой подводки газового оборудования, которую провели в квартире двумя днями ранее. Фигурантами дела стали контролер и слесарь, представившиеся сотрудниками газовой службы и проводившие работы в доме. Суд приговорил их к девяти годам шести месяцами и девяти годам девяти месяцам лишения свободы соответственно. Согласно документу, суд взыскал с фигурантов в счет компенсации морального вреда гражданские иски трех потерпевших на общую сумму более четырех миллионов рублей. Иски еще 12 потерпевших были удовлетворены частично - на общую сумму около 8,5 миллиона рублей. Один иск был взыскан в качестве возмещения имущественного вреда. Все суммы распределены между фигурантами в равных долях.
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происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
Фигуранты дела о взрыве газа в Новосибирске выплатят компенсацию
Фигуранты дела о взрыве газа в доме в Новосибирске выплатят 13 миллионов рублей