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Умер композитор Чельсо Валли - РИА Новости, 28.07.2025
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23:27 28.07.2025 (обновлено: 23:28 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/chp-2032041667.html
Умер композитор Чельсо Валли
Умер композитор Чельсо Валли - РИА Новости, 28.07.2025
Умер композитор Чельсо Валли
Итальянский композитор, аранжировщик и продюсер Чельсо Валли скончался в возрасте 75 лет, сообщили коллеги музыканта. РИА Новости, 28.07.2025
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Итальянский композитор, аранжировщик и продюсер Чельсо Валли скончался в возрасте 75 лет, сообщили коллеги музыканта. Уроженец Болоньи, создавал оригинальные аранжировки для всех звезд итальянской поп-сцены, от Эроса Рамазотти до Джанни Моранди. "Чельсо, я буду скучать по тебе, маэстро. Прощай, ещё один гигант, который нас покидает", — написал в Instagram * Эрос Рамаззотти, один из самых популярных певцов Италии. "Ушёл из жизни Чельсо Валли. Великий музыкант, выдающийся аранжировщик, настоящий художник, с которым мне посчастливилось сотрудничать", — написал в социальных сетях другой прославленный певец Джанни Моранди. Валли в качестве аранжировщика работал над альбомом La vita è adesso (1985) исполнителя Клаудио Бальони - самым продаваемым в Италии. Газета Leggo сообщает, что Валли умер в родной Болонье. В последний раз композитор появился на сцене в 2023 году, когда дирижировал оркестром популярного песенного фестиваля в Сан-Ремо.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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болонья, италия, россия, эрос рамазотти, эрос рамаззотти, в мире
Болонья, Италия, Россия, Эрос Рамазотти, Эрос Рамаззотти, В мире
Умер композитор Чельсо Валли

Итальянский композитор Чельсо Валли умер в возрасте 75 лет

© Фото : Musica IntornoЧельсо Валли
Чельсо Валли - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : Musica Intorno
Чельсо Валли. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Итальянский композитор, аранжировщик и продюсер Чельсо Валли скончался в возрасте 75 лет, сообщили коллеги музыканта.
Уроженец Болоньи, создавал оригинальные аранжировки для всех звезд итальянской поп-сцены, от Эроса Рамазотти до Джанни Моранди.
"Чельсо, я буду скучать по тебе, маэстро. Прощай, ещё один гигант, который нас покидает", — написал в Instagram * Эрос Рамаззотти, один из самых популярных певцов Италии.
"Ушёл из жизни Чельсо Валли. Великий музыкант, выдающийся аранжировщик, настоящий художник, с которым мне посчастливилось сотрудничать", — написал в социальных сетях другой прославленный певец Джанни Моранди.
Валли в качестве аранжировщика работал над альбомом La vita è adesso (1985) исполнителя Клаудио Бальони - самым продаваемым в Италии.
Газета Leggo сообщает, что Валли умер в родной Болонье.
В последний раз композитор появился на сцене в 2023 году, когда дирижировал оркестром популярного песенного фестиваля в Сан-Ремо.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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