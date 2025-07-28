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Умер композитор Чельсо Валли

Умер композитор Чельсо Валли - РИА Новости, 28.07.2025

Умер композитор Чельсо Валли

Итальянский композитор, аранжировщик и продюсер Чельсо Валли скончался в возрасте 75 лет, сообщили коллеги музыканта. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T23:27:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Итальянский композитор, аранжировщик и продюсер Чельсо Валли скончался в возрасте 75 лет, сообщили коллеги музыканта. Уроженец Болоньи, создавал оригинальные аранжировки для всех звезд итальянской поп-сцены, от Эроса Рамазотти до Джанни Моранди. "Чельсо, я буду скучать по тебе, маэстро. Прощай, ещё один гигант, который нас покидает", — написал в Instagram * Эрос Рамаззотти, один из самых популярных певцов Италии. "Ушёл из жизни Чельсо Валли. Великий музыкант, выдающийся аранжировщик, настоящий художник, с которым мне посчастливилось сотрудничать", — написал в социальных сетях другой прославленный певец Джанни Моранди. Валли в качестве аранжировщика работал над альбомом La vita è adesso (1985) исполнителя Клаудио Бальони - самым продаваемым в Италии. Газета Leggo сообщает, что Валли умер в родной Болонье. В последний раз композитор появился на сцене в 2023 году, когда дирижировал оркестром популярного песенного фестиваля в Сан-Ремо.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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