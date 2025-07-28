Умер композитор Чельсо Валли
Итальянский композитор Чельсо Валли умер в возрасте 75 лет
© Фото : Musica IntornoЧельсо Валли
© Фото : Musica Intorno
Чельсо Валли. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Итальянский композитор, аранжировщик и продюсер Чельсо Валли скончался в возрасте 75 лет, сообщили коллеги музыканта.
Уроженец Болоньи, создавал оригинальные аранжировки для всех звезд итальянской поп-сцены, от Эроса Рамазотти до Джанни Моранди.
"Чельсо, я буду скучать по тебе, маэстро. Прощай, ещё один гигант, который нас покидает", — написал в Instagram * Эрос Рамаззотти, один из самых популярных певцов Италии.
"Ушёл из жизни Чельсо Валли. Великий музыкант, выдающийся аранжировщик, настоящий художник, с которым мне посчастливилось сотрудничать", — написал в социальных сетях другой прославленный певец Джанни Моранди.
Валли в качестве аранжировщика работал над альбомом La vita è adesso (1985) исполнителя Клаудио Бальони - самым продаваемым в Италии.
Газета Leggo сообщает, что Валли умер в родной Болонье.
В последний раз композитор появился на сцене в 2023 году, когда дирижировал оркестром популярного песенного фестиваля в Сан-Ремо.
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