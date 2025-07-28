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Пострадавшим при ЧП в Астрахани выплатят компенсации
Пострадавшим при ЧП в Астрахани выплатят компенсации - РИА Новости, 28.07.2025
Пострадавшим при ЧП в Астрахани выплатят компенсации
Компенсации будут выплачены жильцам частично обрушившегося дома в Астрахани, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Роман Ядыкин. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T19:03:00+03:00
2025-07-28T19:03:00+03:00
2025-07-28T19:09:00+03:00
происшествия
астрахань
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
жилье
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Компенсации будут выплачены жильцам частично обрушившегося дома в Астрахани, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Роман Ядыкин.Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции, эвакуировано 15 человек. Пострадавших при происшествии нет."По мере поступления заявлений жильцам будут выплачены по 15650 рублей. В случае полной утраты имущества - около 156 тысяч рублей, при частичной - около 74 тысяч рублей", - сказал он.
https://ria.ru/20250728/genprokuratura-2031971463.html
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происшествия, астрахань, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани, жилье
Происшествия, Астрахань, Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани, Жилье
Пострадавшим при ЧП в Астрахани выплатят компенсации
Жильцам частично обрушившегося дома в Астрахани выплатят компенсации