https://ria.ru/20250728/chp-2032014701.html

Пострадавшим при ЧП в Астрахани выплатят компенсации

Пострадавшим при ЧП в Астрахани выплатят компенсации - РИА Новости, 28.07.2025

Пострадавшим при ЧП в Астрахани выплатят компенсации

Компенсации будут выплачены жильцам частично обрушившегося дома в Астрахани, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Роман Ядыкин. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T19:03:00+03:00

2025-07-28T19:03:00+03:00

2025-07-28T19:09:00+03:00

происшествия

астрахань

обрушение подъезда в жилом доме в астрахани

жилье

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Компенсации будут выплачены жильцам частично обрушившегося дома в Астрахани, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Роман Ядыкин.Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции, эвакуировано 15 человек. Пострадавших при происшествии нет."По мере поступления заявлений жильцам будут выплачены по 15650 рублей. В случае полной утраты имущества - около 156 тысяч рублей, при частичной - около 74 тысяч рублей", - сказал он.

https://ria.ru/20250728/genprokuratura-2031971463.html

астрахань

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происшествия, астрахань, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани, жилье