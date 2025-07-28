https://ria.ru/20250728/chislo-2031820630.html
Число погибших при нападении повстанцев в ДР Конго выросло до 43
Число погибших при нападении повстанцев в ДР Конго выросло до 43 - РИА Новости, 28.07.2025
Число погибших при нападении повстанцев в ДР Конго выросло до 43
Число погибших в результате нападения повстанцев на церковь в Демократической Республике Конго достигло 43, сообщила Миссия ООН по стабилизации в... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T03:50:00+03:00
2025-07-28T03:50:00+03:00
2025-07-28T03:50:00+03:00
в мире
демократическая республика конго
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598560568_0:110:3219:1921_1920x0_80_0_0_5546a6d0d6c63cb3f98c1905942653e6.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Число погибших в результате нападения повстанцев на церковь в Демократической Республике Конго достигло 43, сообщила Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК). Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти передавало, что вооруженные люди напали на католическую церковь на северо-востоке Демократической Республики Конго в населенном пункте Команда, более 20 человек погибли. Согласно данным агентства, местные власти обвинили в нападении повстанческое движение "Альянс демократических сил" (ADF). Позднее агентство Франс Пресс сообщило о 35 погибших. "По официальным сообщениям, атака элементов "Альянса демократических сил" (ADF) привела к гибели по меньшей мере 43 мирных жителей", - говорится в пресс-релизе на странице МООНСДРК в соцсети Х. В Миссии выразили глубокое негодование произошедшим, а также призвали власти ДР Конго провести расследование и привлечь виновных к ответственности.
https://ria.ru/20250719/deklaratsiya-2030138815.html
демократическая республика конго
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598560568_488:0:3219:2048_1920x0_80_0_0_ac6bb74ce032d603dd721b15065ce6e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, демократическая республика конго, оон
В мире, Демократическая Республика Конго, ООН
Число погибших при нападении повстанцев в ДР Конго выросло до 43
ООН: число погибших при нападении повстанцев на церковь в ДР Конго достигло 43