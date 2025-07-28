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Число погибших при нападении повстанцев в ДР Конго выросло до 43 - РИА Новости, 28.07.2025
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03:50 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/chislo-2031820630.html
Число погибших при нападении повстанцев в ДР Конго выросло до 43
Число погибших при нападении повстанцев в ДР Конго выросло до 43 - РИА Новости, 28.07.2025
Число погибших при нападении повстанцев в ДР Конго выросло до 43
Число погибших в результате нападения повстанцев на церковь в Демократической Республике Конго достигло 43, сообщила Миссия ООН по стабилизации в... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T03:50:00+03:00
2025-07-28T03:50:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Число погибших в результате нападения повстанцев на церковь в Демократической Республике Конго достигло 43, сообщила Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК). Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти передавало, что вооруженные люди напали на католическую церковь на северо-востоке Демократической Республики Конго в населенном пункте Команда, более 20 человек погибли. Согласно данным агентства, местные власти обвинили в нападении повстанческое движение "Альянс демократических сил" (ADF). Позднее агентство Франс Пресс сообщило о 35 погибших. "По официальным сообщениям, атака элементов "Альянса демократических сил" (ADF) привела к гибели по меньшей мере 43 мирных жителей", - говорится в пресс-релизе на странице МООНСДРК в соцсети Х. В Миссии выразили глубокое негодование произошедшим, а также призвали власти ДР Конго провести расследование и привлечь виновных к ответственности.
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в мире, демократическая республика конго, оон
В мире, Демократическая Республика Конго, ООН
Число погибших при нападении повстанцев в ДР Конго выросло до 43

ООН: число погибших при нападении повстанцев на церковь в ДР Конго достигло 43

© AP Photo / John BompengoПолиция в Конго
Полиция в Конго - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / John Bompengo
Полиция в Конго. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Число погибших в результате нападения повстанцев на церковь в Демократической Республике Конго достигло 43, сообщила Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК).
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти передавало, что вооруженные люди напали на католическую церковь на северо-востоке Демократической Республики Конго в населенном пункте Команда, более 20 человек погибли. Согласно данным агентства, местные власти обвинили в нападении повстанческое движение "Альянс демократических сил" (ADF). Позднее агентство Франс Пресс сообщило о 35 погибших.
"По официальным сообщениям, атака элементов "Альянса демократических сил" (ADF) привела к гибели по меньшей мере 43 мирных жителей", - говорится в пресс-релизе на странице МООНСДРК в соцсети Х.
В Миссии выразили глубокое негодование произошедшим, а также призвали власти ДР Конго провести расследование и привлечь виновных к ответственности.
Повстанцы M23 - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Африканский союз назвал важным рубежом мирную декларацию ДР Конго и M23
19 июля, 13:12
 
В миреДемократическая Республика КонгоООН
 
 
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