https://ria.ru/20250728/chislo-2031820630.html

Число погибших при нападении повстанцев в ДР Конго выросло до 43

Число погибших при нападении повстанцев в ДР Конго выросло до 43 - РИА Новости, 28.07.2025

Число погибших при нападении повстанцев в ДР Конго выросло до 43

Число погибших в результате нападения повстанцев на церковь в Демократической Республике Конго достигло 43, сообщила Миссия ООН по стабилизации в... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T03:50:00+03:00

2025-07-28T03:50:00+03:00

2025-07-28T03:50:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Число погибших в результате нападения повстанцев на церковь в Демократической Республике Конго достигло 43, сообщила Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК). Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти передавало, что вооруженные люди напали на католическую церковь на северо-востоке Демократической Республики Конго в населенном пункте Команда, более 20 человек погибли. Согласно данным агентства, местные власти обвинили в нападении повстанческое движение "Альянс демократических сил" (ADF). Позднее агентство Франс Пресс сообщило о 35 погибших. "По официальным сообщениям, атака элементов "Альянса демократических сил" (ADF) привела к гибели по меньшей мере 43 мирных жителей", - говорится в пресс-релизе на странице МООНСДРК в соцсети Х. В Миссии выразили глубокое негодование произошедшим, а также призвали власти ДР Конго провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

https://ria.ru/20250719/deklaratsiya-2030138815.html

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