https://ria.ru/20250728/chelovek-2031833966.html

В Новгородской области два человека погибли в ДТП

В Новгородской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 28.07.2025

В Новгородской области два человека погибли в ДТП

Машина перевернулась на проезжей части в Крестецком округе Новгородской области, две девушки-пассажира погибли в ДТП, ещё одна доставлена в больницу, сообщает... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T08:25:00+03:00

2025-07-28T08:25:00+03:00

2025-07-28T08:41:00+03:00

происшествия

новгородская область

гибдд мвд рф

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Машина перевернулась на проезжей части в Крестецком округе Новгородской области, две девушки-пассажира погибли в ДТП, ещё одна доставлена в больницу, сообщает Управление ГИБДД региона в своём Telegram-канале.Уточняется, что автоавария произошла в понедельник на 14 километре автодороги "Крестцы - Старое Рахино" в 06.12. По предварительным данным, 21-летний водитель-мужчина автомобиля "Лада Гранта", не справился с управлением, допустил занос и опрокидывание автомобиля на проезжую часть дороги."В результате ДТП два пассажира автомобиля, девушки 2007 года рождения, скончались на месте происшествия. Одна девушка-пассажир доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.Как информирует пресс-служба прокуратуры региона в своём Telegram-канале, ведомством организована проверка по факту ДТП. "Прокуратура области даст оценку соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге", - указано в публикации.

https://ria.ru/20250728/dtp-2031817764.html

https://ria.ru/20250727/dtp-2031775625.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новгородская область, гибдд мвд рф