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В Новгородской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 28.07.2025
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08:25 28.07.2025 (обновлено: 08:41 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/chelovek-2031833966.html
В Новгородской области два человека погибли в ДТП
В Новгородской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 28.07.2025
В Новгородской области два человека погибли в ДТП
Машина перевернулась на проезжей части в Крестецком округе Новгородской области, две девушки-пассажира погибли в ДТП, ещё одна доставлена в больницу, сообщает... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T08:25:00+03:00
2025-07-28T08:41:00+03:00
происшествия
новгородская область
гибдд мвд рф
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Машина перевернулась на проезжей части в Крестецком округе Новгородской области, две девушки-пассажира погибли в ДТП, ещё одна доставлена в больницу, сообщает Управление ГИБДД региона в своём Telegram-канале.Уточняется, что автоавария произошла в понедельник на 14 километре автодороги "Крестцы - Старое Рахино" в 06.12. По предварительным данным, 21-летний водитель-мужчина автомобиля "Лада Гранта", не справился с управлением, допустил занос и опрокидывание автомобиля на проезжую часть дороги."В результате ДТП два пассажира автомобиля, девушки 2007 года рождения, скончались на месте происшествия. Одна девушка-пассажир доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.Как информирует пресс-служба прокуратуры региона в своём Telegram-канале, ведомством организована проверка по факту ДТП. "Прокуратура области даст оценку соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге", - указано в публикации.
https://ria.ru/20250728/dtp-2031817764.html
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происшествия, новгородская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Новгородская область, ГИБДД МВД РФ
В Новгородской области два человека погибли в ДТП

В Новгородской области перевернулась машина, две девушки погибли

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Машина перевернулась на проезжей части в Крестецком округе Новгородской области, две девушки-пассажира погибли в ДТП, ещё одна доставлена в больницу, сообщает Управление ГИБДД региона в своём Telegram-канале.
Уточняется, что автоавария произошла в понедельник на 14 километре автодороги "Крестцы - Старое Рахино" в 06.12. По предварительным данным, 21-летний водитель-мужчина автомобиля "Лада Гранта", не справился с управлением, допустил занос и опрокидывание автомобиля на проезжую часть дороги.
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"В результате ДТП два пассажира автомобиля, девушки 2007 года рождения, скончались на месте происшествия. Одна девушка-пассажир доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.
Как информирует пресс-служба прокуратуры региона в своём Telegram-канале, ведомством организована проверка по факту ДТП. "Прокуратура области даст оценку соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге", - указано в публикации.
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