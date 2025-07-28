https://ria.ru/20250728/chast-2031836536.html

Часть квартир, выданных сиротам в Новосибирской области, пустует

Часть квартир, выданных сиротам в Новосибирской области, пустует - РИА Новости, 28.07.2025

Часть квартир, выданных сиротам в Новосибирской области, пустует

Часть выданных детям-сиротам квартир в сельской местности в Новосибирской области оказываются не нужными получателям и пустует, что подрывает государственную... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T08:55:00+03:00

2025-07-28T08:55:00+03:00

2025-07-28T08:55:00+03:00

новосибирская область

москва

андрей травников

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НОВОСИБИРСК, 28 июл – РИА Новости. Часть выданных детям-сиротам квартир в сельской местности в Новосибирской области оказываются не нужными получателям и пустует, что подрывает государственную задачу по обеспечению жильем таких детей, сообщил в понедельник губернатор региона Андрей Травников. На оперативном совещании в областном правительстве он пояснил, что власти региона стараются увеличить темпы для того, чтобы очередь нуждающихся в жилье детей-сирот не нарастала, а сокращалась. Для этого строятся дома и квартиры, выдаются жилищные сертификаты. Тем не менее, количество очередников из этой категории еще достаточно большое. "И на этом фоне обидно видеть пустующие квартиры. Мы видим на селе, в районных центрах новый, буквально два года назад построенный дом. Замечательные удобные квартиры "как в городе", как говорится, и половина квартир в доме пустует. Потому что детям-сиротам это жилье оказалось в итоге не нужным. Его получили, бросили и куда-то уехали", - рассказал Травников. По словам губернатора, есть примеры, когда получателями квартир в районных центрах Новосибирской области являются жители Москвы. "Я считаю, что это пример крайне неэффективного использования бюджетных средств. Мое мнение, это подрывает, в том числе, решение острой социальной задачи, которая перед нами стоит. Попрошу Константина Васильевича Хальзова (замгубернатора Новосибирской области – ред.) погрузиться во все эти процедуры и, если необходимо, выходить на федеральный уровень с какими-то предложениями для того, чтобы построенное не пустовало. Я готов соответствующее обращение подписать", - сказал Травников.

https://ria.ru/20250219/kvartiry-1780947846.html

https://ria.ru/20241228/rakova-1991794145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новосибирская область, москва, андрей травников