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Часть квартир, выданных сиротам в Новосибирской области, пустует
Часть квартир, выданных сиротам в Новосибирской области, пустует - РИА Новости, 28.07.2025
Часть квартир, выданных сиротам в Новосибирской области, пустует
Часть выданных детям-сиротам квартир в сельской местности в Новосибирской области оказываются не нужными получателям и пустует, что подрывает государственную... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T08:55:00+03:00
2025-07-28T08:55:00+03:00
2025-07-28T08:55:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 28 июл – РИА Новости. Часть выданных детям-сиротам квартир в сельской местности в Новосибирской области оказываются не нужными получателям и пустует, что подрывает государственную задачу по обеспечению жильем таких детей, сообщил в понедельник губернатор региона Андрей Травников. На оперативном совещании в областном правительстве он пояснил, что власти региона стараются увеличить темпы для того, чтобы очередь нуждающихся в жилье детей-сирот не нарастала, а сокращалась. Для этого строятся дома и квартиры, выдаются жилищные сертификаты. Тем не менее, количество очередников из этой категории еще достаточно большое. "И на этом фоне обидно видеть пустующие квартиры. Мы видим на селе, в районных центрах новый, буквально два года назад построенный дом. Замечательные удобные квартиры "как в городе", как говорится, и половина квартир в доме пустует. Потому что детям-сиротам это жилье оказалось в итоге не нужным. Его получили, бросили и куда-то уехали", - рассказал Травников. По словам губернатора, есть примеры, когда получателями квартир в районных центрах Новосибирской области являются жители Москвы. "Я считаю, что это пример крайне неэффективного использования бюджетных средств. Мое мнение, это подрывает, в том числе, решение острой социальной задачи, которая перед нами стоит. Попрошу Константина Васильевича Хальзова (замгубернатора Новосибирской области – ред.) погрузиться во все эти процедуры и, если необходимо, выходить на федеральный уровень с какими-то предложениями для того, чтобы построенное не пустовало. Я готов соответствующее обращение подписать", - сказал Травников.
https://ria.ru/20250219/kvartiry-1780947846.html
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новосибирская область, москва, андрей травников
Новосибирская область, Москва, Андрей Травников
Часть квартир, выданных сиротам в Новосибирской области, пустует
Травников: часть выданных детям-сиротам квартир в Новосибирской области пустуют
НОВОСИБИРСК, 28 июл – РИА Новости. Часть выданных детям-сиротам квартир в сельской местности в Новосибирской области оказываются не нужными получателям и пустует, что подрывает государственную задачу по обеспечению жильем таких детей, сообщил в понедельник губернатор региона Андрей Травников.
На оперативном совещании в областном правительстве он пояснил, что власти региона стараются увеличить темпы для того, чтобы очередь нуждающихся в жилье детей-сирот не нарастала, а сокращалась. Для этого строятся дома и квартиры, выдаются жилищные сертификаты. Тем не менее, количество очередников из этой категории еще достаточно большое.
"И на этом фоне обидно видеть пустующие квартиры. Мы видим на селе, в районных центрах новый, буквально два года назад построенный дом. Замечательные удобные квартиры "как в городе", как говорится, и половина квартир в доме пустует. Потому что детям-сиротам это жилье оказалось в итоге не нужным. Его получили, бросили и куда-то уехали", - рассказал Травников
.
По словам губернатора, есть примеры, когда получателями квартир в районных центрах Новосибирской области
являются жители Москвы
.
"Я считаю, что это пример крайне неэффективного использования бюджетных средств. Мое мнение, это подрывает, в том числе, решение острой социальной задачи, которая перед нами стоит. Попрошу Константина Васильевича Хальзова (замгубернатора Новосибирской области – ред.) погрузиться во все эти процедуры и, если необходимо, выходить на федеральный уровень с какими-то предложениями для того, чтобы построенное не пустовало. Я готов соответствующее обращение подписать", - сказал Травников.