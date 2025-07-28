Рейтинг@Mail.ru
Часть квартир, выданных сиротам в Новосибирской области, пустует - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:55 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/chast-2031836536.html
Часть квартир, выданных сиротам в Новосибирской области, пустует
Часть квартир, выданных сиротам в Новосибирской области, пустует - РИА Новости, 28.07.2025
Часть квартир, выданных сиротам в Новосибирской области, пустует
Часть выданных детям-сиротам квартир в сельской местности в Новосибирской области оказываются не нужными получателям и пустует, что подрывает государственную... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T08:55:00+03:00
2025-07-28T08:55:00+03:00
новосибирская область
москва
андрей травников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936200287_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98deba8392752c25881ed1ce72eb437b.jpg
НОВОСИБИРСК, 28 июл – РИА Новости. Часть выданных детям-сиротам квартир в сельской местности в Новосибирской области оказываются не нужными получателям и пустует, что подрывает государственную задачу по обеспечению жильем таких детей, сообщил в понедельник губернатор региона Андрей Травников. На оперативном совещании в областном правительстве он пояснил, что власти региона стараются увеличить темпы для того, чтобы очередь нуждающихся в жилье детей-сирот не нарастала, а сокращалась. Для этого строятся дома и квартиры, выдаются жилищные сертификаты. Тем не менее, количество очередников из этой категории еще достаточно большое. "И на этом фоне обидно видеть пустующие квартиры. Мы видим на селе, в районных центрах новый, буквально два года назад построенный дом. Замечательные удобные квартиры "как в городе", как говорится, и половина квартир в доме пустует. Потому что детям-сиротам это жилье оказалось в итоге не нужным. Его получили, бросили и куда-то уехали", - рассказал Травников. По словам губернатора, есть примеры, когда получателями квартир в районных центрах Новосибирской области являются жители Москвы. "Я считаю, что это пример крайне неэффективного использования бюджетных средств. Мое мнение, это подрывает, в том числе, решение острой социальной задачи, которая перед нами стоит. Попрошу Константина Васильевича Хальзова (замгубернатора Новосибирской области – ред.) погрузиться во все эти процедуры и, если необходимо, выходить на федеральный уровень с какими-то предложениями для того, чтобы построенное не пустовало. Я готов соответствующее обращение подписать", - сказал Травников.
https://ria.ru/20250219/kvartiry-1780947846.html
https://ria.ru/20241228/rakova-1991794145.html
новосибирская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936200287_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_725d827dfdc7b3d788f8233399e64207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новосибирская область, москва, андрей травников
Новосибирская область, Москва, Андрей Травников
Часть квартир, выданных сиротам в Новосибирской области, пустует

Травников: часть выданных детям-сиротам квартир в Новосибирской области пустуют

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Девушка открывает дверь квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 28 июл – РИА Новости. Часть выданных детям-сиротам квартир в сельской местности в Новосибирской области оказываются не нужными получателям и пустует, что подрывает государственную задачу по обеспечению жильем таких детей, сообщил в понедельник губернатор региона Андрей Травников.
На оперативном совещании в областном правительстве он пояснил, что власти региона стараются увеличить темпы для того, чтобы очередь нуждающихся в жилье детей-сирот не нарастала, а сокращалась. Для этого строятся дома и квартиры, выдаются жилищные сертификаты. Тем не менее, количество очередников из этой категории еще достаточно большое.
Квартиры детям-сиротам - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Жилье для детей-сирот в 2025 году: как получить и что для этого нужно
19 февраля, 17:25
"И на этом фоне обидно видеть пустующие квартиры. Мы видим на селе, в районных центрах новый, буквально два года назад построенный дом. Замечательные удобные квартиры "как в городе", как говорится, и половина квартир в доме пустует. Потому что детям-сиротам это жилье оказалось в итоге не нужным. Его получили, бросили и куда-то уехали", - рассказал Травников.
По словам губернатора, есть примеры, когда получателями квартир в районных центрах Новосибирской области являются жители Москвы.
"Я считаю, что это пример крайне неэффективного использования бюджетных средств. Мое мнение, это подрывает, в том числе, решение острой социальной задачи, которая перед нами стоит. Попрошу Константина Васильевича Хальзова (замгубернатора Новосибирской области – ред.) погрузиться во все эти процедуры и, если необходимо, выходить на федеральный уровень с какими-то предложениями для того, чтобы построенное не пустовало. Я готов соответствующее обращение подписать", - сказал Травников.
Передача ключей от квартиры - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Ракова рассказала о детях-сиротах, получивших квартиры в Москве в 2024 году
28 декабря 2024, 09:04
 
Новосибирская областьМоскваАндрей Травников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала