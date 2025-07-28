https://ria.ru/20250728/brent-2031978885.html

Цена нефти марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель - РИА Новости, 28.07.2025

Цена нефти марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель

Мировые цены на нефть растут более чем на 2%, а стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в сентябре впервые с 18 июля поднялась выше 70 долларов,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:27:00+03:00

2025-07-28T16:27:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут более чем на 2%, а стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в сентябре впервые с 18 июля поднялась выше 70 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 16.41 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,16% - до 69,92 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 18 июля находился выше отметки в 70 долларов.Октябрьские фьючерсы Brent на 16.41 мск дорожали на 2,22% - до 69,16 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI - на 2,23%, до 66,62 доллара.Президент США Дональд Трамп ранее в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке.В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", и этот сценарий все еще рассматривается. Россия является крупным экспортером нефти.

https://ria.ru/20250725/neft-2031161299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, brent, цены на нефть, дональд трамп, wti (нефть), сша, украина, россия