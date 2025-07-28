https://ria.ru/20250728/brent-2031978885.html
Цена нефти марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель - РИА Новости, 28.07.2025
Цена нефти марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель
Мировые цены на нефть растут более чем на 2%, а стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в сентябре впервые с 18 июля поднялась выше 70 долларов,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:27:00+03:00
2025-07-28T16:27:00+03:00
2025-07-28T16:46:00+03:00
экономика
brent
цены на нефть
дональд трамп
wti (нефть)
сша
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814076116_0:21:3030:1725_1920x0_80_0_0_878d1bea1400ff4089198b19c55de73e.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут более чем на 2%, а стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в сентябре впервые с 18 июля поднялась выше 70 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 16.41 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,16% - до 69,92 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 18 июля находился выше отметки в 70 долларов.Октябрьские фьючерсы Brent на 16.41 мск дорожали на 2,22% - до 69,16 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI - на 2,23%, до 66,62 доллара.Президент США Дональд Трамп ранее в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке.В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", и этот сценарий все еще рассматривается. Россия является крупным экспортером нефти.
https://ria.ru/20250725/neft-2031161299.html
https://ria.ru/20250727/belorussija-2031750491.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814076116_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_55ea790ff429f72c4943d1987e0e0b23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, brent, цены на нефть, дональд трамп, wti (нефть), сша, украина, россия
Экономика, Brent, Цены на нефть, Дональд Трамп, WTI (нефть), США, Украина, Россия
Цена нефти марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель впервые с 18 июля
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут более чем на 2%, а стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в сентябре впервые с 18 июля поднялась выше 70 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.41 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,16% - до 69,92 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 18 июля находился выше отметки в 70 долларов.
Октябрьские фьючерсы Brent на 16.41 мск дорожали на 2,22% - до 69,16 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI - на 2,23%, до 66,62 доллара.
Президент США Дональд Трамп ранее в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке.
В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", и этот сценарий все еще рассматривается. Россия является крупным экспортером нефти.