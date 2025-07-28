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Цена нефти марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель - РИА Новости, 28.07.2025
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16:27 28.07.2025 (обновлено: 16:46 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/brent-2031978885.html
Цена нефти марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель - РИА Новости, 28.07.2025
Цена нефти марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель
Мировые цены на нефть растут более чем на 2%, а стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в сентябре впервые с 18 июля поднялась выше 70 долларов,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:27:00+03:00
2025-07-28T16:46:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут более чем на 2%, а стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в сентябре впервые с 18 июля поднялась выше 70 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 16.41 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,16% - до 69,92 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 18 июля находился выше отметки в 70 долларов.Октябрьские фьючерсы Brent на 16.41 мск дорожали на 2,22% - до 69,16 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI - на 2,23%, до 66,62 доллара.Президент США Дональд Трамп ранее в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке.В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", и этот сценарий все еще рассматривается. Россия является крупным экспортером нефти.
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экономика, brent, цены на нефть, дональд трамп, wti (нефть), сша, украина, россия
Экономика, Brent, Цены на нефть, Дональд Трамп, WTI (нефть), США, Украина, Россия
Цена нефти марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель впервые с 18 июля

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут более чем на 2%, а стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в сентябре впервые с 18 июля поднялась выше 70 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.41 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,16% - до 69,92 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 18 июля находился выше отметки в 70 долларов.
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Октябрьские фьючерсы Brent на 16.41 мск дорожали на 2,22% - до 69,16 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI - на 2,23%, до 66,62 доллара.
Президент США Дональд Трамп ранее в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке.
В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", и этот сценарий все еще рассматривается. Россия является крупным экспортером нефти.
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