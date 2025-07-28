https://ria.ru/20250728/brak-2032037521.html
Брак инспектора по воинскому учету с погибшим бойцом СВО признали фиктивным
Брак инспектора по воинскому учету с погибшим бойцом СВО признали фиктивным - РИА Новости, 28.07.2025
Брак инспектора по воинскому учету с погибшим бойцом СВО признали фиктивным
Красногорский районный суд Брянской области признал незаконным брак между инспектором по воинскому учету и погибшим участником специальной военной операции. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T22:37:00+03:00
2025-07-28T22:37:00+03:00
2025-07-28T22:37:00+03:00
брянская область
происшествия
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ТУЛА, 28 июл – РИА Новости. Красногорский районный суд Брянской области признал незаконным брак между инспектором по воинскому учету и погибшим участником специальной военной операции. Как рассказал РИА Новости юрист Иван Пронин, представляющий интересы пострадавшей стороны, к нему за помощью обратился старший брат погибшего военнослужащего, который также находился на СВО. "Мужчина узнал о браке своего брата и его гибели, находясь на СВО. Сергей (погибший военнослужащий – ред.) испытывал определенные жизненные трудности, был ранее судим. Его нашла инспектор по воинскому учету, уговорила пойти на СВО. Сразу после подписания контракта, в этот же день, она (инспектор – ред.) взяла справку, что мужчина – участник СВО, и заключила с ним брак, после чего он уехал в зону боевых действий, где погиб. Женщина обратилась за компенсацией и получила льготы на своих детей и выплату на себя, как вдова", - рассказал юрист. По данным Telegram-канала объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области, 25 июля Красногорский районный суд региона "признал недействительным брак с погибшим участником СВО". В пресс-службе РИА Новости подтвердили, что речь идет о вышеупомянутых супругах. "Рассмотрев материалы дела и выслушав свидетелей, часть которых показала, что женщина фактически проживала и проживает с отцом своих детей, суд нашел, что никаких доказательств, подтверждающих наличие отношений между супругами как до брака, так и после его заключения, не имеется. До и после заключения брака супруги проживали по разным адресам, не вели совместное хозяйство и не планировали его вести", - говорится в сообщении. Супруга возражала против признания брака недействительным, настаивая в суде, что его целью было создание семьи. Она поясняла, что с мужем была знакома давно, однако после свадьбы с родственниками и детьми его не знакомила, на проводы в военкомат не приходила и в госпиталь после ранения не ездила. "Суд удовлетворил требование прокурора и признал брак недействительным (фиктивным) со дня заключения, так как целью данного брака было не создание семьи, а возможное получение материальных выгод супругой в случае получения увечья или гибели супруга", - сообщили в пресс-службе судов.
https://ria.ru/20250314/sud-2004996124.html
https://ria.ru/20250501/obman-2014558994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия
Брянская область, Происшествия
Брак инспектора по воинскому учету с погибшим бойцом СВО признали фиктивным
Брак военного инспектора и погибшего бойца СВО в Брянске признали незаконным
ТУЛА, 28 июл – РИА Новости. Красногорский районный суд Брянской области признал незаконным брак между инспектором по воинскому учету и погибшим участником специальной военной операции.
Как рассказал РИА Новости юрист Иван Пронин, представляющий интересы пострадавшей стороны, к нему за помощью обратился старший брат погибшего военнослужащего, который также находился на СВО.
«
"Мужчина узнал о браке своего брата и его гибели, находясь на СВО. Сергей (погибший военнослужащий – ред.) испытывал определенные жизненные трудности, был ранее судим. Его нашла инспектор по воинскому учету, уговорила пойти на СВО. Сразу после подписания контракта, в этот же день, она (инспектор – ред.) взяла справку, что мужчина – участник СВО, и заключила с ним брак, после чего он уехал в зону боевых действий, где погиб. Женщина обратилась за компенсацией и получила льготы на своих детей и выплату на себя, как вдова", - рассказал юрист.
По данным Telegram-канала объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области
, 25 июля Красногорский районный суд региона "признал недействительным брак с погибшим участником СВО". В пресс-службе РИА Новости подтвердили, что речь идет о вышеупомянутых супругах.
"Рассмотрев материалы дела и выслушав свидетелей, часть которых показала, что женщина фактически проживала и проживает с отцом своих детей, суд нашел, что никаких доказательств, подтверждающих наличие отношений между супругами как до брака, так и после его заключения, не имеется. До и после заключения брака супруги проживали по разным адресам, не вели совместное хозяйство и не планировали его вести", - говорится в сообщении.
Супруга возражала против признания брака недействительным, настаивая в суде, что его целью было создание семьи. Она поясняла, что с мужем была знакома давно, однако после свадьбы с родственниками и детьми его не знакомила, на проводы в военкомат не приходила и в госпиталь после ранения не ездила.
"Суд удовлетворил требование прокурора и признал брак недействительным (фиктивным) со дня заключения, так как целью данного брака было не создание семьи, а возможное получение материальных выгод супругой в случае получения увечья или гибели супруга", - сообщили в пресс-службе судов.