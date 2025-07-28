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СМИ узнали о желании бундесвера получить БПЛА большой дальности - РИА Новости, 28.07.2025
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18:37 28.07.2025 (обновлено: 18:38 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/bpla-2032009409.html
СМИ узнали о желании бундесвера получить БПЛА большой дальности
СМИ узнали о желании бундесвера получить БПЛА большой дальности - РИА Новости, 28.07.2025
СМИ узнали о желании бундесвера получить БПЛА большой дальности
Немецкий бундесвер намерен получить дроны большой дальности, способные наносить удары по целям в тылу потенциального врага, к 2029 году, ведущие оборонные... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:37:00+03:00
2025-07-28T18:38:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Немецкий бундесвер намерен получить дроны большой дальности, способные наносить удары по целям в тылу потенциального врага, к 2029 году, ведущие оборонные компании работают над концепциями их производства, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на собственную информацию. Армия ФРГ на данный момент имеет в распоряжении для поражения командных пунктов, логистических центров и пусковых площадок ракет в тылу противника лишь ракеты Taurus, дальность которых не превышает 500 километров, отмечает издание. "Они должны преодолевать тысячи километров, самостоятельно долетать до своих целей и, по возможности, быть необнаружимыми. К 2029 году бундесвер хочет иметь в своем арсенале первые беспилотники, способные поражать цели глубоко в тылу противника. Военно-воздушные силы направили соответствующий запрос… ведущим немецким производителям вооружений и стартапам", - говорится в материале. Скорость новых беспилотников должна быть чуть ниже скорости звука, а дальность полета - более одной тысячи километров, искусственный интеллект будет обеспечивать высокую степень их автономности, уточняет газета. По ее информации, три объединения компаний начали разрабатывать концепции производства таких дронов. Airbus Defence, оборонное подразделение европейской авиастроительной корпорации Airbus, работает в партнерстве с американским стартапом Kratos Unmanned Aerial Systems, ведущий немецкий оборонный концерн Rheinmetall сотрудничает с оборонной компанией из США Anduril Industries, а баварская оборонная компания Helsing в июне приобрела производителя самолетов Grob Aircraft для разработки новых беспилотников, уточняется в статье. Минобороны ФРГ подтвердило начало переговоров по этому вопросу, но при этом заявило, что еще не объявляло соответствующий тендер. Решение о необходимости получения новых БПЛА было принято на фоне якобы растущей угрозы для стран НАТО со стороны России, утверждается в статье. Двадцать третьего июля глава минэкономики ФРГ Катерина Райхе заявила, что кабинет министров согласовал законопроект об ускорении обеспечения немецкой армии всем необходимым оборудованием и оружием для её модернизации. Конкретно речь идёт о закупках спутников, БПЛА, медицинского оборудования, транспортных средств, автономных систем и ИИ и IT-услуг в целом, а также о более быстром строительстве и ремонте казарм и других армейских зданий. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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в мире, россия, германия, москва, владимир путин, такер карлсон, нато, airbus
В мире, Россия, Германия, Москва, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Airbus
СМИ узнали о желании бундесвера получить БПЛА большой дальности

Бундесвер хочет получить дроны большой дальности к 2029 году

© AP Photo / Henry NichollsСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Henry Nicholls
Солдаты бундесвера. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Немецкий бундесвер намерен получить дроны большой дальности, способные наносить удары по целям в тылу потенциального врага, к 2029 году, ведущие оборонные компании работают над концепциями их производства, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на собственную информацию.
Армия ФРГ на данный момент имеет в распоряжении для поражения командных пунктов, логистических центров и пусковых площадок ракет в тылу противника лишь ракеты Taurus, дальность которых не превышает 500 километров, отмечает издание.
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"Они должны преодолевать тысячи километров, самостоятельно долетать до своих целей и, по возможности, быть необнаружимыми. К 2029 году бундесвер хочет иметь в своем арсенале первые беспилотники, способные поражать цели глубоко в тылу противника. Военно-воздушные силы направили соответствующий запрос… ведущим немецким производителям вооружений и стартапам", - говорится в материале.
Скорость новых беспилотников должна быть чуть ниже скорости звука, а дальность полета - более одной тысячи километров, искусственный интеллект будет обеспечивать высокую степень их автономности, уточняет газета.
По ее информации, три объединения компаний начали разрабатывать концепции производства таких дронов. Airbus Defence, оборонное подразделение европейской авиастроительной корпорации Airbus, работает в партнерстве с американским стартапом Kratos Unmanned Aerial Systems, ведущий немецкий оборонный концерн Rheinmetall сотрудничает с оборонной компанией из США Anduril Industries, а баварская оборонная компания Helsing в июне приобрела производителя самолетов Grob Aircraft для разработки новых беспилотников, уточняется в статье.
Минобороны ФРГ подтвердило начало переговоров по этому вопросу, но при этом заявило, что еще не объявляло соответствующий тендер.
Решение о необходимости получения новых БПЛА было принято на фоне якобы растущей угрозы для стран НАТО со стороны России, утверждается в статье.
Двадцать третьего июля глава минэкономики ФРГ Катерина Райхе заявила, что кабинет министров согласовал законопроект об ускорении обеспечения немецкой армии всем необходимым оборудованием и оружием для её модернизации. Конкретно речь идёт о закупках спутников, БПЛА, медицинского оборудования, транспортных средств, автономных систем и ИИ и IT-услуг в целом, а также о более быстром строительстве и ремонте казарм и других армейских зданий.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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