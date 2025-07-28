https://ria.ru/20250728/boi-2032001467.html

Бои на границе с Камбоджей продолжаются, заявил и. о. премьера Таиланда

Бои на границе с Камбоджей продолжаются, заявил и. о. премьера Таиланда - РИА Новости, 28.07.2025

Бои на границе с Камбоджей продолжаются, заявил и. о. премьера Таиланда

Бои на границе между Таиландом и Камбоджей продолжаются, несмотря на то, что до вступления в действие режима прекращения огня осталось чуть более двух часов,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T18:02:00+03:00

2025-07-28T18:02:00+03:00

2025-07-28T18:13:00+03:00

в мире

таиланд

камбоджа

куала-лумпур

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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БАНГКОК, 28 июл – РИА Новости. Бои на границе между Таиландом и Камбоджей продолжаются, несмотря на то, что до вступления в действие режима прекращения огня осталось чуть более двух часов, заявил на пресс-брифинге на базе ВВС Таиланда Донмыанг исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда вице-премьер Пхумтхам Вечайчай, вернувшийся с переговоров о прекращении огня, которые прошли в Куала-Лумпуре. "Я вернулся и мне доложили наши военные, что интенсивные боестолкновения на границе с Камбоджей пока продолжаются, несмотря на то, что режим прекращения огня, о котором мы договорились в Куала-Лумпуре, вступает в действие в полночь, до которой осталось чуть более двух часов", - сказал он. Ранее в понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступает в силу в полночь по местному времени. Также стороны обсудили дальнейшие шаги по деэскалации пограничного конфликта, включая организацию встречи региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи утром 29 июля, а также созыв заседания совместного комитета по вопросам границ двух стран 4 августа. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. В результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 22 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тысяч человек.

https://ria.ru/20250725/ator-2031376342.html

https://ria.ru/20250725/konflikt-2031543072.html

таиланд

камбоджа

куала-лумпур

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в мире, таиланд, камбоджа, куала-лумпур, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), обострение конфликта между таиландом и камбоджей