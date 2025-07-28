Бои на границе с Камбоджей продолжаются, заявил и. о. премьера Таиланда
Вечайчай: бои на границе между Таиландом и Камбоджей продолжаются
© AP Photo / Heng SinithВоенная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом
© AP Photo / Heng Sinith
Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом
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БАНГКОК, 28 июл – РИА Новости. Бои на границе между Таиландом и Камбоджей продолжаются, несмотря на то, что до вступления в действие режима прекращения огня осталось чуть более двух часов, заявил на пресс-брифинге на базе ВВС Таиланда Донмыанг исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда вице-премьер Пхумтхам Вечайчай, вернувшийся с переговоров о прекращении огня, которые прошли в Куала-Лумпуре.
"Я вернулся и мне доложили наши военные, что интенсивные боестолкновения на границе с Камбоджей пока продолжаются, несмотря на то, что режим прекращения огня, о котором мы договорились в Куала-Лумпуре, вступает в действие в полночь, до которой осталось чуть более двух часов", - сказал он.
Ранее в понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступает в силу в полночь по местному времени. Также стороны обсудили дальнейшие шаги по деэскалации пограничного конфликта, включая организацию встречи региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи утром 29 июля, а также созыв заседания совместного комитета по вопросам границ двух стран 4 августа.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. В результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 22 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тысяч человек.