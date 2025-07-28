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Почти 60% работ по благоустройству дворов выполнили в Москве
Почти 60% работ по благоустройству дворов выполнили в Москве - РИА Новости, 28.07.2025
Почти 60% работ по благоустройству дворов выполнили в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили почти 60% работ по благоустройству столичных дворов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:32:00+03:00
2025-07-28T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили почти 60% работ по благоустройству столичных дворов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году приведем в порядок около 2,4 тысячи дворовых территорий - обновим асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустроим удобные парковки. В настоящее время выполнили уже порядка 60% от общего объема запланированных работ. Важный заключительный этап всех столичных программ благоустройства - озеленение, во дворах появятся новые газоны", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что проекты разрабатывались с учетом предложений и пожеланий горожан. "В рамках благоустройства дворовых территорий меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить качели и беседки. Ремонтируем детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения - устанавливаем фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками", - добавил Бирюков. Он отметил, что по желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев. Ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Почти 60% работ по благоустройству дворов выполнили в Москве
Бирюков: почти 60% работ по благоустройству дворов выполнили в Москве
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили почти 60% работ по благоустройству столичных дворов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году приведем в порядок около 2,4 тысячи дворовых территорий - обновим асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустроим удобные парковки. В настоящее время выполнили уже порядка 60% от общего объема запланированных работ. Важный заключительный этап всех столичных программ благоустройства - озеленение, во дворах появятся новые газоны", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что проекты разрабатывались с учетом предложений и пожеланий горожан.
"В рамках благоустройства дворовых территорий меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить качели и беседки. Ремонтируем детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения - устанавливаем фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками", - добавил Бирюков.
Он отметил, что по желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев. Ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.