https://ria.ru/20250728/bilayn-2032003229.html

Билайн победил в двух российских отраслевых премиях

Билайн победил в двух российских отраслевых премиях - РИА Новости, 28.07.2025

Билайн победил в двух российских отраслевых премиях

Билайн завоевал рекордное количество наград на двух ключевых отраслевых премиях — LOYALTY & CX AWARDS Russia 2025 (Российские награды за лояльность и... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T18:47:00+03:00

2025-07-28T18:47:00+03:00

2025-07-28T19:10:00+03:00

билайн

вымпелком

технологии

бизнес

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Билайн завоевал рекордное количество наград на двух ключевых отраслевых премиях — LOYALTY & CX AWARDS Russia 2025 (Российские награды за лояльность и покупательский опыт) и FinTech Awards Russia 2025 (Российская награда за финансовые технологии)*, сообщает пресс-служба компании.Компания стала победителем в 18 номинациях, охватывающих клиентский опыт, лояльность, геймификацию, финтех и инновации.На премии LOYALTY & CX AWARDS Russia 2025 проект "Защитим или вернем деньги" был признан лучшим сразу в четырех категориях: "CX старт года", "Самая клиентоориентированная компания России", "Лучший клиентский опыт в интернете и e-commerce (Электронная коммерция)", "Лучший мультиканальный клиентский опыт".Программа "Апельсиновая карта"** получила награды как "Лучшая кобрендинговая карта Банк-Телеком" и "Лучшая кобрендинговая карта года". Комбо-решение "Апельсиновое комбо" стало победителем в категориях "Лучшая программа лояльности телеком-компании", "Лучшая маркетинговая кампания в рамках программы лояльности" и "Лучшая коалиционная программа лояльности".Геймификация принесла Билайну четыре награды, в том числе в номинациях "Лучшая геймификация в телекоме", "”Меняющие мир”: геймификация в социальных проектах" (проект в Minecraft), "Трендсеттер года", "Лучшая геймификация в непродуктовом ритейле" (вовлекающие игры в поддержку "Апельсина").Платформа лояльности Билайна была высоко оценена экспертами и получила сразу четыре технологические награды: "Технологический лидер года" (Гран-при) "Интегратор года", "Решение года" и "Вендор года".Обновленный тариф "план б" был отмечен жюри в номинациях:Продукты Билайна также вошли в число победителей престижной финансовой премии FinTech Awards Russia 2025. "Апельсиновая карта"** стала лучшей в категории Best Personal Finance Product (лучший персональный финансовый продукт), "Живой баланс" – как Personal Finance Innovation Award (награда за персональную финансовую инновацию).* При оценке номинантов члены жюри исходили из следующих критериев.Критерии для продуктов:Критерии для кейсов:** АО "АЛЬФА-БАНК"Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: F7NfYUJCUneTRyD1FMy4

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, вымпелком, технологии, бизнес