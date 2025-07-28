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Билайн победил в двух российских отраслевых премиях - РИА Новости, 28.07.2025
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18:47 28.07.2025 (обновлено: 19:10 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/bilayn-2032003229.html
Билайн победил в двух российских отраслевых премиях
Билайн победил в двух российских отраслевых премиях - РИА Новости, 28.07.2025
Билайн победил в двух российских отраслевых премиях
Билайн завоевал рекордное количество наград на двух ключевых отраслевых премиях — LOYALTY & CX AWARDS Russia 2025 (Российские награды за лояльность и... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:47:00+03:00
2025-07-28T19:10:00+03:00
билайн
вымпелком
технологии
бизнес
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Билайн завоевал рекордное количество наград на двух ключевых отраслевых премиях — LOYALTY &amp; CX AWARDS Russia 2025 (Российские награды за лояльность и покупательский опыт) и FinTech Awards Russia 2025 (Российская награда за финансовые технологии)*, сообщает пресс-служба компании.Компания стала победителем в 18 номинациях, охватывающих клиентский опыт, лояльность, геймификацию, финтех и инновации.На премии LOYALTY &amp; CX AWARDS Russia 2025 проект "Защитим или вернем деньги" был признан лучшим сразу в четырех категориях: "CX старт года", "Самая клиентоориентированная компания России", "Лучший клиентский опыт в интернете и e-commerce (Электронная коммерция)", "Лучший мультиканальный клиентский опыт".Программа "Апельсиновая карта"** получила награды как "Лучшая кобрендинговая карта Банк-Телеком" и "Лучшая кобрендинговая карта года". Комбо-решение "Апельсиновое комбо" стало победителем в категориях "Лучшая программа лояльности телеком-компании", "Лучшая маркетинговая кампания в рамках программы лояльности" и "Лучшая коалиционная программа лояльности".Геймификация принесла Билайну четыре награды, в том числе в номинациях "Лучшая геймификация в телекоме", "”Меняющие мир”: геймификация в социальных проектах" (проект в Minecraft), "Трендсеттер года", "Лучшая геймификация в непродуктовом ритейле" (вовлекающие игры в поддержку "Апельсина").Платформа лояльности Билайна была высоко оценена экспертами и получила сразу четыре технологические награды: "Технологический лидер года" (Гран-при) "Интегратор года", "Решение года" и "Вендор года".Обновленный тариф "план б" был отмечен жюри в номинациях:Продукты Билайна также вошли в число победителей престижной финансовой премии FinTech Awards Russia 2025. "Апельсиновая карта"** стала лучшей в категории Best Personal Finance Product (лучший персональный финансовый продукт), "Живой баланс" – как Personal Finance Innovation Award (награда за персональную финансовую инновацию).* При оценке номинантов члены жюри исходили из следующих критериев.Критерии для продуктов:Критерии для кейсов:** АО "АЛЬФА-БАНК"Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: F7NfYUJCUneTRyD1FMy4
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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билайн, вымпелком, технологии, бизнес
Билайн, ВымпелКом, Технологии, Бизнес

Билайн победил в двух российских отраслевых премиях

© Фото : пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
Логотип Билайн - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : пресс-служба "Вымпелком"
Логотип "Билайн"
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Билайн завоевал рекордное количество наград на двух ключевых отраслевых премиях — LOYALTY & CX AWARDS Russia 2025 (Российские награды за лояльность и покупательский опыт) и FinTech Awards Russia 2025 (Российская награда за финансовые технологии)*, сообщает пресс-служба компании.
Компания стала победителем в 18 номинациях, охватывающих клиентский опыт, лояльность, геймификацию, финтех и инновации.
На премии LOYALTY & CX AWARDS Russia 2025 проект "Защитим или вернем деньги" был признан лучшим сразу в четырех категориях: "CX старт года", "Самая клиентоориентированная компания России", "Лучший клиентский опыт в интернете и e-commerce (Электронная коммерция)", "Лучший мультиканальный клиентский опыт".
Программа "Апельсиновая карта"** получила награды как "Лучшая кобрендинговая карта Банк-Телеком" и "Лучшая кобрендинговая карта года". Комбо-решение "Апельсиновое комбо" стало победителем в категориях "Лучшая программа лояльности телеком-компании", "Лучшая маркетинговая кампания в рамках программы лояльности" и "Лучшая коалиционная программа лояльности".
Геймификация принесла Билайну четыре награды, в том числе в номинациях "Лучшая геймификация в телекоме", "”Меняющие мир”: геймификация в социальных проектах" (проект в Minecraft), "Трендсеттер года", "Лучшая геймификация в непродуктовом ритейле" (вовлекающие игры в поддержку "Апельсина").
Платформа лояльности Билайна была высоко оценена экспертами и получила сразу четыре технологические награды: "Технологический лидер года" (Гран-при) "Интегратор года", "Решение года" и "Вендор года".
Обновленный тариф "план б" был отмечен жюри в номинациях:
  • Лучшая мобильная программа лояльности
  • Эффективное использование мобильных технологий
Продукты Билайна также вошли в число победителей престижной финансовой премии FinTech Awards Russia 2025. "Апельсиновая карта"** стала лучшей в категории Best Personal Finance Product (лучший персональный финансовый продукт), "Живой баланс" – как Personal Finance Innovation Award (награда за персональную финансовую инновацию).
* При оценке номинантов члены жюри исходили из следующих критериев.
Критерии для продуктов:
  • Функциональность продукта (30%)
  • Конкурентные преимущества (20%)
  • Преимущества для бизнеса (50%): Какие преимущества получит клиент от внедрения продукта?
Критерии для кейсов:
  • Концепция (30%): насколько сильна, прорывна, уникальна и актуальна концепция?
  • Креатив (20%): насколько привлекателен креатив?
  • Выгоды для бизнеса (50%): Какие количественные показатели подтверждают успех проекта.
** АО "АЛЬФА-БАНК"
Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: F7NfYUJCUneTRyD1FMy4
 
БилайнВымпелКомТехнологииБизнес
 
 
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