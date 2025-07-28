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Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 28.07.2025
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Российская противовоздушная оборона с 11.15 мск до 15.10 мск понедельника сбила два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:05:00+03:00
2025-07-28T17:05:00+03:00
2025-07-28T17:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона с 11.15 мск до 15.10 мск понедельника сбила два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. "Двадцать восьмого июля с 11.15 мск до 15.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
МО: ПВО за 4 часа сбила 2 украинских дрона над территорией Белгородской области