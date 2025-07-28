https://ria.ru/20250728/bespilotniki-2031987580.html

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 28.07.2025

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Российская противовоздушная оборона с 11.15 мск до 15.10 мск понедельника сбила два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T17:05:00+03:00

2025-07-28T17:05:00+03:00

2025-07-28T17:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона с 11.15 мск до 15.10 мск понедельника сбила два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. "Двадцать восьмого июля с 11.15 мск до 15.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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белгородская область

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Наталья Макарова

безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина