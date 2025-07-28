https://ria.ru/20250728/bespilotniki-2031828203.html

ПВО ночью уничтожила семь украинских беспилотников

ПВО ночью уничтожила семь украинских беспилотников - РИА Новости, 28.07.2025

ПВО ночью уничтожила семь украинских беспилотников

Российская противовоздушная оборона в ночь на понедельник сбила семь украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T07:17:00+03:00

2025-07-28T07:17:00+03:00

2025-07-28T07:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

безопасность

ростовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона в ночь на понедельник сбила семь украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в понедельник."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: четыре - над территорией Ростовской области и по одному - над территориями Орловской, Калужской и Брянской областей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250728/ataka-2031825841.html

россия

брянская область

ростовская область

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россия, брянская область, безопасность, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)