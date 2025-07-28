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ПВО ночью уничтожила семь украинских беспилотников - РИА Новости, 28.07.2025
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07:17 28.07.2025 (обновлено: 07:23 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/bespilotniki-2031828203.html
ПВО ночью уничтожила семь украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила семь украинских беспилотников - РИА Новости, 28.07.2025
ПВО ночью уничтожила семь украинских беспилотников
Российская противовоздушная оборона в ночь на понедельник сбила семь украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T07:17:00+03:00
2025-07-28T07:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
безопасность
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона в ночь на понедельник сбила семь украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в понедельник."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: четыре - над территорией Ростовской области и по одному - над территориями Орловской, Калужской и Брянской областей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20250728/ataka-2031825841.html
россия
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россия, брянская область, безопасность, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Безопасность, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью уничтожила семь украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили семь украинских беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДежурство расчета ЗРК "Тор-М2"
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона в ночь на понедельник сбила семь украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: четыре - над территорией Ростовской области и по одному - над территориями Орловской, Калужской и Брянской областей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьБезопасностьРостовская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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