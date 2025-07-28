https://ria.ru/20250728/berkun-2031852670.html
Ветеран ВОВ из США, отметивший 95-летие, рассказал о своей мечте
Ветеран ВОВ из США, отметивший 95-летие, рассказал о своей мечте - РИА Новости, 28.07.2025
Ветеран ВОВ из США, отметивший 95-летие, рассказал о своей мечте
Советский ветеран Великой Отечественной войны Владимир Беркун, ныне живущий в американском штате Флорида, сказал в интервью РИА Новости, что с воодушевлением... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:30:00+03:00
2025-07-28T10:30:00+03:00
2025-07-28T10:35:00+03:00
флорида
сша
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031852232_0:94:768:526_1920x0_80_0_0_efd22c525f38b93ed28a5182635069e7.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Советский ветеран Великой Отечественной войны Владимир Беркун, ныне живущий в американском штате Флорида, сказал в интервью РИА Новости, что с воодушевлением готовится к 95-летию и надеется через пять лет встретить вековой юбилей. "Я воодушевлен", - сказал Беркун, которому 95 лет исполняется 28 июля. Он отметил, что в день праздника ждет в гости друзей, большинство из которых ненамного моложе. Ветеран признался, что ставит себе цель дожить до 100 лет. По его словам, исходя из состояния здоровья эта задача выполнима. В детстве Беркун, как сын репрессированных, оказался в детском доме в Сибири, откуда неоднократно пытался сбежать. Наконец, в 1942 году побег удался. После него Володя почти два года скитался по поездам, где зарабатывал на жизнь пением и чтением стихов. Таком образом он изъездил весь Советский Союз, побывал и в Крыму, и в Ташкенте, и на севере. Судьбоносной для мальчика стала произошедшая в конце 1943 года встреча с моряками, которые возвращались из госпиталя на службу в Севастополь и предложили ему поехать с ними. Так 13-летний Беркун оказался сыном полка в военном флоте. Впрочем, боевой путь юнги оказался коротким. Ровно за год до Победы, 8 мая 1944 года его катер попал под мощную бомбардировку, после которой из всего экипажа выжили только двое. "Я был без сознания, и меня посчитали погибшим. Но один знакомый юнга позвал меня по имени, и я зашевелился", - вспоминает ветеран. После госпиталя Владимир вернулся на флот, но в боевых действиях уже не участвовал. Девятое мая 1945 года Беркун встретил на корабле в Севастопольской бухте. На борту устроили праздник, но на берег экипаж не отпустили. "Капитан корабля собрал весь личный состав, были поздравления. Конечно, мы, мальчишки, отмечали больше в своем кругу, не со взрослыми. А потом продолжилась обычная служба", - рассказал юбиляр.
https://ria.ru/20250620/bentli-2023979038.html
флорида
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031852232_0:22:768:598_1920x0_80_0_0_12e9b953d4ff39f9b7746860da37eaa6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
флорида, сша, общество
Ветеран ВОВ из США, отметивший 95-летие, рассказал о своей мечте
Ветеран ВОВ Беркун из США отметил 95 лет и рассказал о мечте дожить до 100 лет
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Советский ветеран Великой Отечественной войны Владимир Беркун, ныне живущий в американском штате Флорида, сказал в интервью РИА Новости, что с воодушевлением готовится к 95-летию и надеется через пять лет встретить вековой юбилей.
"Я воодушевлен", - сказал Беркун, которому 95 лет исполняется 28 июля.
Он отметил, что в день праздника ждет в гости друзей, большинство из которых ненамного моложе.
Ветеран признался, что ставит себе цель дожить до 100 лет. По его словам, исходя из состояния здоровья эта задача выполнима.
В детстве Беркун, как сын репрессированных, оказался в детском доме в Сибири, откуда неоднократно пытался сбежать. Наконец, в 1942 году побег удался. После него Володя почти два года скитался по поездам, где зарабатывал на жизнь пением и чтением стихов. Таком образом он изъездил весь Советский Союз, побывал и в Крыму
, и в Ташкенте
, и на севере.
Судьбоносной для мальчика стала произошедшая в конце 1943 года встреча с моряками, которые возвращались из госпиталя на службу в Севастополь
и предложили ему поехать с ними. Так 13-летний Беркун оказался сыном полка в военном флоте.
Впрочем, боевой путь юнги оказался коротким. Ровно за год до Победы, 8 мая 1944 года его катер попал под мощную бомбардировку, после которой из всего экипажа выжили только двое.
"Я был без сознания, и меня посчитали погибшим. Но один знакомый юнга позвал меня по имени, и я зашевелился", - вспоминает ветеран.
После госпиталя Владимир вернулся на флот, но в боевых действиях уже не участвовал.
Девятое мая 1945 года Беркун встретил на корабле в Севастопольской бухте. На борту устроили праздник, но на берег экипаж не отпустили. "Капитан корабля собрал весь личный состав, были поздравления. Конечно, мы, мальчишки, отмечали больше в своем кругу, не со взрослыми. А потом продолжилась обычная служба", - рассказал юбиляр.