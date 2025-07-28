https://ria.ru/20250728/berkun-2031852670.html

Ветеран ВОВ из США, отметивший 95-летие, рассказал о своей мечте

Ветеран ВОВ из США, отметивший 95-летие, рассказал о своей мечте - РИА Новости, 28.07.2025

Ветеран ВОВ из США, отметивший 95-летие, рассказал о своей мечте

Советский ветеран Великой Отечественной войны Владимир Беркун, ныне живущий в американском штате Флорида, сказал в интервью РИА Новости, что с воодушевлением... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:30:00+03:00

2025-07-28T10:30:00+03:00

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флорида

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Советский ветеран Великой Отечественной войны Владимир Беркун, ныне живущий в американском штате Флорида, сказал в интервью РИА Новости, что с воодушевлением готовится к 95-летию и надеется через пять лет встретить вековой юбилей. "Я воодушевлен", - сказал Беркун, которому 95 лет исполняется 28 июля. Он отметил, что в день праздника ждет в гости друзей, большинство из которых ненамного моложе. Ветеран признался, что ставит себе цель дожить до 100 лет. По его словам, исходя из состояния здоровья эта задача выполнима. В детстве Беркун, как сын репрессированных, оказался в детском доме в Сибири, откуда неоднократно пытался сбежать. Наконец, в 1942 году побег удался. После него Володя почти два года скитался по поездам, где зарабатывал на жизнь пением и чтением стихов. Таком образом он изъездил весь Советский Союз, побывал и в Крыму, и в Ташкенте, и на севере. Судьбоносной для мальчика стала произошедшая в конце 1943 года встреча с моряками, которые возвращались из госпиталя на службу в Севастополь и предложили ему поехать с ними. Так 13-летний Беркун оказался сыном полка в военном флоте. Впрочем, боевой путь юнги оказался коротким. Ровно за год до Победы, 8 мая 1944 года его катер попал под мощную бомбардировку, после которой из всего экипажа выжили только двое. "Я был без сознания, и меня посчитали погибшим. Но один знакомый юнга позвал меня по имени, и я зашевелился", - вспоминает ветеран. После госпиталя Владимир вернулся на флот, но в боевых действиях уже не участвовал. Девятое мая 1945 года Беркун встретил на корабле в Севастопольской бухте. На борту устроили праздник, но на берег экипаж не отпустили. "Капитан корабля собрал весь личный состав, были поздравления. Конечно, мы, мальчишки, отмечали больше в своем кругу, не со взрослыми. А потом продолжилась обычная служба", - рассказал юбиляр.

https://ria.ru/20250620/bentli-2023979038.html

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флорида, сша, общество