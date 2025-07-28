Правительство ужесточило запрет на экспорт бензина
Правительство ввело запрет на экспорт бензина до 31 августа для нефтяников
Заправки в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В России ввели запрет на экспорт бензина до 31 августа для производителей нефтепродуктов, сообщила пресс-служба правительства в Telegram-канале.
"Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года (включительно) ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов", — говорится в публикации.
Постановление об этом подписано.
"Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ", — говорится в заявлении.
Ситуация с запретом на экспорт бензина
- Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года.
- Однако 20 мая его действие приостановили, а возобновили уже осенью. Затем правительство сделало исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
- Правительство продлило с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго сохранили.
- Вице-премьер Александр Новак 19 мая говорил, что правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей на сентябрь — октябрь.
Вводя запрет на вывоз, власти рассчитывают пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под серым экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают их на экспорт по более высокой.
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