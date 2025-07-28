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Правительство ужесточило запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 28.07.2025
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18:46 28.07.2025 (обновлено: 19:09 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/benzin-2032011446.html
Правительство ужесточило запрет на экспорт бензина
Правительство ужесточило запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 28.07.2025
Правительство ужесточило запрет на экспорт бензина
В России ввели запрет на экспорт бензина до 31 августа для производителей нефтепродуктов, сообщила пресс-служба правительства в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:46:00+03:00
2025-07-28T19:09:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В России ввели запрет на экспорт бензина до 31 августа для производителей нефтепродуктов, сообщила пресс-служба правительства в Telegram-канале."Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года (включительно) ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов", — говорится в публикации. Постановление об этом подписано. "Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ", — говорится в заявлении. Ситуация с запретом на экспорт бензина
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экономика, россия, евразийский экономический союз, александр новак
Экономика, Россия, Евразийский экономический союз, Александр Новак
Правительство ужесточило запрет на экспорт бензина

Правительство ввело запрет на экспорт бензина до 31 августа для нефтяников

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаправки в Москве
Заправки в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В России ввели запрет на экспорт бензина до 31 августа для производителей нефтепродуктов, сообщила пресс-служба правительства в Telegram-канале.
"Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года (включительно) ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов", — говорится в публикации.
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Постановление об этом подписано.
"Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ", — говорится в заявлении.

Ситуация с запретом на экспорт бензина

  • Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года.
  • Однако 20 мая его действие приостановили, а возобновили уже осенью. Затем правительство сделало исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
  • Правительство продлило с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго сохранили.
  • Вице-премьер Александр Новак 19 мая говорил, что правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей на сентябрь — октябрь.

Вводя запрет на вывоз, власти рассчитывают пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под серым экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают их на экспорт по более высокой.

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