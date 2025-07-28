https://ria.ru/20250728/benzin-2032011446.html

Правительство ужесточило запрет на экспорт бензина

Правительство ужесточило запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 28.07.2025

Правительство ужесточило запрет на экспорт бензина

В России ввели запрет на экспорт бензина до 31 августа для производителей нефтепродуктов, сообщила пресс-служба правительства в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T18:46:00+03:00

2025-07-28T18:46:00+03:00

2025-07-28T19:09:00+03:00

экономика

россия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В России ввели запрет на экспорт бензина до 31 августа для производителей нефтепродуктов, сообщила пресс-служба правительства в Telegram-канале."Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года (включительно) ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов", — говорится в публикации. Постановление об этом подписано. "Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ", — говорится в заявлении. Ситуация с запретом на экспорт бензина

https://ria.ru/20250728/benzin-2031813377.html

https://ria.ru/20250727/benzin-2031696231.html

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экономика, россия, евразийский экономический союз, александр новак