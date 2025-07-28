https://ria.ru/20250728/baza-2031966766.html

Сотрудница Baza обжаловала арест по делу о взятке

Сотрудница Baza обжаловала арест по делу о взятке - РИА Новости, 28.07.2025

Сотрудница Baza обжаловала арест по делу о взятке

Сотрудница Telegram-канала Baza Татьяна Лукьянова обжаловала свой арест по делу о даче взятки, сообщается в картотеке Замоскворецкого суда Москвы. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T15:43:00+03:00

2025-07-28T15:43:00+03:00

2025-07-28T15:43:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сотрудница Telegram-канала Baza Татьяна Лукьянова обжаловала свой арест по делу о даче взятки, сообщается в картотеке Замоскворецкого суда Москвы. "Зарегистрирована апелляционная жалоба Лукьяновой Т.В.", - сказано в карточке уголовного дела. Ранее решение о заключении под стражу также обжаловал главред Baza Глеб Трифонов. Свою вину оба не признали. Кроме того, под арестом оказались трое полицейских, которые, по версии следствия, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Это оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска из Белгорода Александр Селиванов. Селиванов в суде признал вину в получении взятки. Его адвокат Сусанна Макушинская сообщила, что "в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей".

https://ria.ru/20250725/sud-2031461366.html

https://ria.ru/20250723/mvd-2030909915.html

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