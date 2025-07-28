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Сотрудница Baza обжаловала арест по делу о взятке - РИА Новости, 28.07.2025
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15:43 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/baza-2031966766.html
Сотрудница Baza обжаловала арест по делу о взятке
Сотрудница Baza обжаловала арест по делу о взятке - РИА Новости, 28.07.2025
Сотрудница Baza обжаловала арест по делу о взятке
Сотрудница Telegram-канала Baza Татьяна Лукьянова обжаловала свой арест по делу о даче взятки, сообщается в картотеке Замоскворецкого суда Москвы. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T15:43:00+03:00
2025-07-28T15:43:00+03:00
происшествия
москва
краснодар
белгород
глеб трифонов
александр селиванов
telegram-канал baza
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сотрудница Telegram-канала Baza Татьяна Лукьянова обжаловала свой арест по делу о даче взятки, сообщается в картотеке Замоскворецкого суда Москвы. "Зарегистрирована апелляционная жалоба Лукьяновой Т.В.", - сказано в карточке уголовного дела. Ранее решение о заключении под стражу также обжаловал главред Baza Глеб Трифонов. Свою вину оба не признали. Кроме того, под арестом оказались трое полицейских, которые, по версии следствия, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Это оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска из Белгорода Александр Селиванов. Селиванов в суде признал вину в получении взятки. Его адвокат Сусанна Макушинская сообщила, что "в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей".
https://ria.ru/20250725/sud-2031461366.html
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происшествия, москва, краснодар, белгород, глеб трифонов, александр селиванов, telegram-канал baza, министерство внутренних дел рф (мвд россии), обыски в офисе telegram-канала baza
Происшествия, Москва, Краснодар, Белгород, Глеб Трифонов, Александр Селиванов, Telegram-канал Baza, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Обыски в офисе Telegram-канала Baza
Сотрудница Baza обжаловала арест по делу о взятке

Сотрудница Baza Лукьянова обжаловала арест по делу о взятке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сотрудница Telegram-канала Baza Татьяна Лукьянова обжаловала свой арест по делу о даче взятки, сообщается в картотеке Замоскворецкого суда Москвы.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба Лукьяновой Т.В.", - сказано в карточке уголовного дела.
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Главред Telegram-канала Baza получил первую передачу от родных
25 июля, 16:32
Ранее решение о заключении под стражу также обжаловал главред Baza Глеб Трифонов. Свою вину оба не признали.
Кроме того, под арестом оказались трое полицейских, которые, по версии следствия, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Это оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска из Белгорода Александр Селиванов.
Селиванов в суде признал вину в получении взятки. Его адвокат Сусанна Макушинская сообщила, что "в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей".
Кадры задержания полицейских, которые, по версии следствия, передавали информацию Telegram-каналу Baza - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
МВД показало кадры задержания полицейских, передававших информацию Baza
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ПроисшествияМоскваКраснодарБелгородГлеб ТрифоновАлександр СеливановTelegram-канал BazaМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Обыски в офисе Telegram-канала Baza
 
 
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