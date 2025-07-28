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"Батькивщина" не поддержит проект Зеленского о НАБУ, заявила Тимошенко - РИА Новости, 28.07.2025
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23:55 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/batkivschina-2032044929.html
"Батькивщина" не поддержит проект Зеленского о НАБУ, заявила Тимошенко
"Батькивщина" не поддержит проект Зеленского о НАБУ, заявила Тимошенко - РИА Новости, 28.07.2025
"Батькивщина" не поддержит проект Зеленского о НАБУ, заявила Тимошенко
Украинская партия "Батькивщина" не поддержит предложенный Владимиром Зеленским законопроект о так называемом усилении полномочий Национального... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T23:55:00+03:00
2025-07-28T23:55:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
юлия тимошенко
руслан стефанчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
партия "батькивщина"
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинская партия "Батькивщина" не поддержит предложенный Владимиром Зеленским законопроект о так называемом усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и подаст альтернативный законопроект в Раду, сообщила экс-премьер и лидер политсилы Юлия Тимошенко. По ее словам, партия "Батькивщина" на фоне скандала с ограничением полномочий НАБУ и САП внесет на рассмотрение в Раду альтернативный законопроект, за который будет голосовать. Тимошенко считает, что необходимо создать Национальную ассамблею из героев Украины, которые будут избирать руководство антикоррупционных органов. "Мы за независимость НАБУ, за независимость САП. Мы против того, чтобы формировали НАБУ и САП из-за границы. И мы за то, чтобы формировали НАБУ и САП национальная ассамблея, которая будет составлена из Героев Украины, получивших Героя Украины во время войны в боевых действиях. И я считаю, это будет правильное, справедливое решение. У нас такой законопроект будет внесен в Верховную раду как альтернативный. И мы будем его отстаивать", - сказала Тимошенко в эфире телеканала Espreso. Она отметила, что ассамблее предлагается предоставить полномочия по контролю за НАБУ. Парламентарий подчеркнула, что антикоррупционные органы должны быть полностью независимыми. Сейчас, по ее словам, САП, НАБУ и антикоррупционный суд зависят от иностранных граждан. Парламент Украины 22 июля поддержал законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, с 22 июля по всей стране проходили акции протеста против принятого закона. Зеленский 24 июля на фоне массовых протестов по всей Украине против подписанного им закона, заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Согласно документам на сайте Рады, законопроект был внесен в тот же день. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Он добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.
https://ria.ru/20250728/situatsiya-2032002526.html
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в мире, украина, владимир зеленский, юлия тимошенко, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), партия "батькивщина", специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Руслан Стефанчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Партия "Батькивщина", Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
"Батькивщина" не поддержит проект Зеленского о НАБУ, заявила Тимошенко

Тимошенко: "Батькивщина" не поддержит законопроект об усилении полномочий НАБУ

© Кадр из видео, выложенного Юлией Тимошенко в социальной сети Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
 Глава партии Батькивщина Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Кадр из видео, выложенного Юлией Тимошенко в социальной сети
Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинская партия "Батькивщина" не поддержит предложенный Владимиром Зеленским законопроект о так называемом усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и подаст альтернативный законопроект в Раду, сообщила экс-премьер и лидер политсилы Юлия Тимошенко.
По ее словам, партия "Батькивщина" на фоне скандала с ограничением полномочий НАБУ и САП внесет на рассмотрение в Раду альтернативный законопроект, за который будет голосовать. Тимошенко считает, что необходимо создать Национальную ассамблею из героев Украины, которые будут избирать руководство антикоррупционных органов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Зеленский пытается отыграть ситуацию с НАБУ, заявили в Раде
Вчера, 18:11
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"Мы за независимость НАБУ, за независимость САП. Мы против того, чтобы формировали НАБУ и САП из-за границы. И мы за то, чтобы формировали НАБУ и САП национальная ассамблея, которая будет составлена из Героев Украины, получивших Героя Украины во время войны в боевых действиях. И я считаю, это будет правильное, справедливое решение. У нас такой законопроект будет внесен в Верховную раду как альтернативный. И мы будем его отстаивать", - сказала Тимошенко в эфире телеканала Espreso.
Она отметила, что ассамблее предлагается предоставить полномочия по контролю за НАБУ. Парламентарий подчеркнула, что антикоррупционные органы должны быть полностью независимыми. Сейчас, по ее словам, САП, НАБУ и антикоррупционный суд зависят от иностранных граждан.
Парламент Украины 22 июля поддержал законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, с 22 июля по всей стране проходили акции протеста против принятого закона. Зеленский 24 июля на фоне массовых протестов по всей Украине против подписанного им закона, заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Согласно документам на сайте Рады, законопроект был внесен в тот же день. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Он добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоРуслан СтефанчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Партия "Батькивщина"Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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