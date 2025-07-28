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В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 28.07.2025
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11:44 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/bashkiriya-2031871094.html
В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 28.07.2025
В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Восемь пострадавших при опрокидывании туристического автобуса в Башкирии остаются в больнице: один из них находится в тяжелом состоянии, семеро – в средней... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:44:00+03:00
2025-07-28T11:44:00+03:00
происшествия
салаватский район
уфа
россия
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УФА, 28 июл – РИА Новости. Восемь пострадавших при опрокидывании туристического автобуса в Башкирии остаются в больнице: один из них находится в тяжелом состоянии, семеро – в средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве региона. В воскресенье в Кигинском районе 38-летний водитель из Удмуртии не справился с управлением, автобус Higer съехал в кювет и опрокинулся. В нем находились 43 туриста, возвращавшиеся в Удмуртию из Салаватского района Башкирии. Министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин сообщал, что в аварии пострадали более 20 человек, 8 из них были госпитализированы в Месягутовскую больницу. Следственные органы региона возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "Из восьмерых пациентов, госпитализированных после ДТП в Месягутовскую центральную районную больницу, один в тяжелом состоянии, стабильный, получает лечение в реанимационном отделении. Семь человек с разными видами травм стабильные, в сознании, в средней степени тяжести, часть – в относительно удовлетворительном состоянии, получают лечение в Травматологическом центре стационара", - сообщили в региональном минздраве. Собеседник добавил, что к пациентам приехали специалисты республиканской клинической больницы имени Куватова из Уфы. "Всех осмотрели, даны рекомендации по их дальнейшему лечению", - отметил представитель ведомства. Министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин в своем Telegram-канале рассказал, что в аварии пострадали туристы из республики. "В результате ДТП госпитализировано 8 человек. Сейчас решается вопрос об их направлении в клиники Уфы санитарной авиацией. Мы находимся на постоянной связи с коллегами и минздрава республики Башкортостан и готовы оказать любую необходимую помощь", - написал он. Багин добавил, что остальные пассажиры автобуса осмотрены амбулаторно. На данный момент 36 человек уже вернулась в Ижевск, при необходимости они будут находиться под наблюдением врачей.
https://ria.ru/20250727/dtp-2031807818.html
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происшествия, салаватский район, уфа, россия
Происшествия, Салаватский район, Уфа, Россия
В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Восемь пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии остаются в больнице

© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана/TelegramПоследствия ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии
Последствия ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана/Telegram
Последствия ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии
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УФА, 28 июл – РИА Новости. Восемь пострадавших при опрокидывании туристического автобуса в Башкирии остаются в больнице: один из них находится в тяжелом состоянии, семеро – в средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
В воскресенье в Кигинском районе 38-летний водитель из Удмуртии не справился с управлением, автобус Higer съехал в кювет и опрокинулся. В нем находились 43 туриста, возвращавшиеся в Удмуртию из Салаватского района Башкирии. Министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин сообщал, что в аварии пострадали более 20 человек, 8 из них были госпитализированы в Месягутовскую больницу. Следственные органы региона возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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"Из восьмерых пациентов, госпитализированных после ДТП в Месягутовскую центральную районную больницу, один в тяжелом состоянии, стабильный, получает лечение в реанимационном отделении. Семь человек с разными видами травм стабильные, в сознании, в средней степени тяжести, часть – в относительно удовлетворительном состоянии, получают лечение в Травматологическом центре стационара", - сообщили в региональном минздраве.
Собеседник добавил, что к пациентам приехали специалисты республиканской клинической больницы имени Куватова из Уфы. "Всех осмотрели, даны рекомендации по их дальнейшему лечению", - отметил представитель ведомства.
Министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин в своем Telegram-канале рассказал, что в аварии пострадали туристы из республики. "В результате ДТП госпитализировано 8 человек. Сейчас решается вопрос об их направлении в клиники Уфы санитарной авиацией. Мы находимся на постоянной связи с коллегами и минздрава республики Башкортостан и готовы оказать любую необходимую помощь", - написал он.
Багин добавил, что остальные пассажиры автобуса осмотрены амбулаторно. На данный момент 36 человек уже вернулась в Ижевск, при необходимости они будут находиться под наблюдением врачей.
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ПроисшествияСалаватский районУфаРоссия
 
 
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