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Крупные российские банки снизили ставки по вкладам - РИА Новости, 28.07.2025
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18:47 28.07.2025 (обновлено: 21:44 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/banki-2032011586.html
Крупные российские банки снизили ставки по вкладам
Крупные российские банки снизили ставки по вкладам - РИА Новости, 28.07.2025
Крупные российские банки снизили ставки по вкладам
Крупные банки снизили проценты по вкладам после заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке, свидетельствуют данные маркетингового агентства Marcs,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:47:00+03:00
2025-07-28T21:44:00+03:00
экономика
альфа-банк
сбербанк россии
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Крупные банки снизили проценты по вкладам после заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке, свидетельствуют данные маркетингового агентства Marcs, которые есть у РИА Новости. В пятницу Центробанк понизил ключевую ставку до 18% годовых. В тот же день Сбербанк снизил процент по вкладам с 28 июля. Максимальная доходность — 16% на четыре месяца. МКБ с 26 июля в массовом и массово-высокодоходном сегментах понизил ставки по вкладам в рублях:Альфа-банк с 26 июля изменил ставки по вкладам в рублях во всех сегментах: Россельхозбанк понизил:Совкомбанк понизил:ВТБ понизил:Как менялась ключевая ставкаБольшинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что Центробанк снизит ключевую ставку до 18%, при этом часть экспертов допускала снижение лишь до 18,5-19%.
https://ria.ru/20250728/bank-2031826449.html
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экономика, альфа-банк, сбербанк россии, россельхозбанк
Экономика, Альфа-банк, Сбербанк России, Россельхозбанк
Крупные российские банки снизили ставки по вкладам

Marcs: крупные российские банки снизили ставки по вкладам после заседания ЦБ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Крупные банки снизили проценты по вкладам после заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке, свидетельствуют данные маркетингового агентства Marcs, которые есть у РИА Новости.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который регулятор выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Повышение ставки способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.

Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Банки продолжают снижать ставки по вкладам и кредитам
Вчера, 06:18
В пятницу Центробанк понизил ключевую ставку до 18% годовых. В тот же день Сбербанк снизил процент по вкладам с 28 июля. Максимальная доходность — 16% на четыре месяца.
МКБ с 26 июля в массовом и массово-высокодоходном сегментах понизил ставки по вкладам в рублях:
  • "МКБ. Перспектива" на всех сроках — до 9-17%;
  • "МКБ. Безусловный" на всех сроках — до 13-16%;
  • для пенсионеров на всех сроках — до 8,1-17,1%;
  • в массово-высокодоходном сегменте на всех сроках — до 11,8-16,6%;
  • максимальную и базовую ставки в массовом сегменте — до 17% (на сроках 3-12 месяцев) и 16% (на сроках 3-12 месяцев) соответственно.
  • максимальную ставку в массово-высокодоходном сегменте — до 16,6% (на срок три месяца).
Альфа-банк с 26 июля изменил ставки по вкладам в рублях во всех сегментах:
  • по закрытому вкладу "Альфа-вклад новые деньги" на сроках 3-12 месяцев (в ВИП-сегменте на всех сроках на вклад "Новые деньги") — до 11,1-16,5%;
  • по закрытому вкладу "Альфа-вклад максимальный" на сроках 2-12 месяцев — до 12,91-16%;
  • для пенсионеров на сроках 4-12 месяцев — до 13-15,4%;
  • в ВИП-сегменте по закрытому вкладу "Альфа-вклад" (от 20 миллионов рублей) на всех сроках — до 11,03-16,5%;
  • по пополняемым и управляемым вкладам во всех сегментах на сроках три-шесть месяцев — до 13,23-15,1%;
  • максимальную ставку по вкладам в массовом и массово-высокодоходном сегменте — до 16%;
  • в ВИП-сегменте — до 18,97% (срок 12 месяцев с капитализацией от 20 миллионов рублей).
Мужчина открывает дверь автомобиля - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Дилеры оценили перспективы авторынка из-за снижения ключевой ставки
25 июля, 16:42
Россельхозбанк понизил:
  • по вкладу-флоатеру в рублях на всех сроках — до 16,5-22,8%;
  • максимальную ставку в ВИП-сегменте — до 22,8% (срок 1095 дней, капитализация от 250 миллионов рублей).
Совкомбанк понизил:
  • в массово-высокодоходном и ВИП-сегментах по вкладам-флоатерам в рублях — до 17-17,1% и 17-17,4% соответственно;
  • максимальную ставку в массово-высокодоходном и ВИП-сегментах — до 17,1% и 17,4% соответственно.
ВТБ понизил:
  • по вкладам-флоатерам в массово-высокодоходном и ВИП-сегментах на всех сроках — до 14-19,89% и 14,5-20,68% соответственно;
  • максимальную ставку в массово-высокодоходном сегменте — до 19,89% (срок 36 месяцев, капитализация от 15 миллионов рублей), в ВИП-сегменте — до 20,68% (36 месяцев, от 15 миллионов рублей).
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Минэкономразвития прокомментировали снижение ключевой ставки
25 июля, 18:29

Как менялась ключевая ставка

  • В июне ЦБ впервые за почти три года снизил ее до 20%.
  • До этого регулятор снижал ставку в сентябре 2022-го — до 7,5%.
  • В середине 2023 года Банк России начал повышение из-за разогнавшейся инфляции и быстрого роста кредитования.
  • В июле прошлого года ставку подняли на два процента — до 18.
  • В сентябре к ней добавили еще процент, а в октябре повысили на два — до рекордного 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что Центробанк снизит ключевую ставку до 18%, при этом часть экспертов допускала снижение лишь до 18,5-19%.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
ЦБ резко снизил ключевую ставку. Что будет с инфляцией, кредитами и рублем
25 июля, 18:24
 
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