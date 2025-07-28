https://ria.ru/20250728/banki-2032011586.html

Крупные российские банки снизили ставки по вкладам

Крупные российские банки снизили ставки по вкладам - РИА Новости, 28.07.2025

Крупные российские банки снизили ставки по вкладам

Крупные банки снизили проценты по вкладам после заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке, свидетельствуют данные маркетингового агентства Marcs,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T18:47:00+03:00

2025-07-28T18:47:00+03:00

2025-07-28T21:44:00+03:00

экономика

альфа-банк

сбербанк россии

россельхозбанк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155557/14/1555571489_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_dd0e733109abdfc5e23a458452f5577c.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Крупные банки снизили проценты по вкладам после заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке, свидетельствуют данные маркетингового агентства Marcs, которые есть у РИА Новости. В пятницу Центробанк понизил ключевую ставку до 18% годовых. В тот же день Сбербанк снизил процент по вкладам с 28 июля. Максимальная доходность — 16% на четыре месяца. МКБ с 26 июля в массовом и массово-высокодоходном сегментах понизил ставки по вкладам в рублях:Альфа-банк с 26 июля изменил ставки по вкладам в рублях во всех сегментах: Россельхозбанк понизил:Совкомбанк понизил:ВТБ понизил:Как менялась ключевая ставкаБольшинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что Центробанк снизит ключевую ставку до 18%, при этом часть экспертов допускала снижение лишь до 18,5-19%.

https://ria.ru/20250728/bank-2031826449.html

https://ria.ru/20250725/prodazhi-2031463634.html

https://ria.ru/20250725/ekonomika-2031500408.html

https://ria.ru/20250725/stavka--2031480687.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, альфа-банк, сбербанк россии, россельхозбанк