Крупные российские банки снизили ставки по вкладам
Marcs: крупные российские банки снизили ставки по вкладам после заседания ЦБ
Здание Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Крупные банки снизили проценты по вкладам после заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке, свидетельствуют данные маркетингового агентства Marcs, которые есть у РИА Новости.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который регулятор выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Повышение ставки способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.
В пятницу Центробанк понизил ключевую ставку до 18% годовых. В тот же день Сбербанк снизил процент по вкладам с 28 июля. Максимальная доходность — 16% на четыре месяца.
МКБ с 26 июля в массовом и массово-высокодоходном сегментах понизил ставки по вкладам в рублях:
- "МКБ. Перспектива" на всех сроках — до 9-17%;
- "МКБ. Безусловный" на всех сроках — до 13-16%;
- для пенсионеров на всех сроках — до 8,1-17,1%;
- в массово-высокодоходном сегменте на всех сроках — до 11,8-16,6%;
- максимальную и базовую ставки в массовом сегменте — до 17% (на сроках 3-12 месяцев) и 16% (на сроках 3-12 месяцев) соответственно.
- максимальную ставку в массово-высокодоходном сегменте — до 16,6% (на срок три месяца).
Альфа-банк с 26 июля изменил ставки по вкладам в рублях во всех сегментах:
- по закрытому вкладу "Альфа-вклад новые деньги" на сроках 3-12 месяцев (в ВИП-сегменте на всех сроках на вклад "Новые деньги") — до 11,1-16,5%;
- по закрытому вкладу "Альфа-вклад максимальный" на сроках 2-12 месяцев — до 12,91-16%;
- для пенсионеров на сроках 4-12 месяцев — до 13-15,4%;
- в ВИП-сегменте по закрытому вкладу "Альфа-вклад" (от 20 миллионов рублей) на всех сроках — до 11,03-16,5%;
- по пополняемым и управляемым вкладам во всех сегментах на сроках три-шесть месяцев — до 13,23-15,1%;
- максимальную ставку по вкладам в массовом и массово-высокодоходном сегменте — до 16%;
- в ВИП-сегменте — до 18,97% (срок 12 месяцев с капитализацией от 20 миллионов рублей).
Россельхозбанк понизил:
- по вкладу-флоатеру в рублях на всех сроках — до 16,5-22,8%;
- максимальную ставку в ВИП-сегменте — до 22,8% (срок 1095 дней, капитализация от 250 миллионов рублей).
Совкомбанк понизил:
- в массово-высокодоходном и ВИП-сегментах по вкладам-флоатерам в рублях — до 17-17,1% и 17-17,4% соответственно;
- максимальную ставку в массово-высокодоходном и ВИП-сегментах — до 17,1% и 17,4% соответственно.
ВТБ понизил:
- по вкладам-флоатерам в массово-высокодоходном и ВИП-сегментах на всех сроках — до 14-19,89% и 14,5-20,68% соответственно;
- максимальную ставку в массово-высокодоходном сегменте — до 19,89% (срок 36 месяцев, капитализация от 15 миллионов рублей), в ВИП-сегменте — до 20,68% (36 месяцев, от 15 миллионов рублей).
Как менялась ключевая ставка
- В июне ЦБ впервые за почти три года снизил ее до 20%.
- До этого регулятор снижал ставку в сентябре 2022-го — до 7,5%.
- В середине 2023 года Банк России начал повышение из-за разогнавшейся инфляции и быстрого роста кредитования.
- В июле прошлого года ставку подняли на два процента — до 18.
- В сентябре к ней добавили еще процент, а в октябре повысили на два — до рекордного 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что Центробанк снизит ключевую ставку до 18%, при этом часть экспертов допускала снижение лишь до 18,5-19%.