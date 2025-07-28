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Губернатор Бабушкин проведет совещание после обрушения в Астрахани - РИА Новости, 28.07.2025
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12:48 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/babushkin-2031896722.html
Губернатор Бабушкин проведет совещание после обрушения в Астрахани
Губернатор Бабушкин проведет совещание после обрушения в Астрахани - РИА Новости, 28.07.2025
Губернатор Бабушкин проведет совещание после обрушения в Астрахани
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проведет оперативное совещание с должностными лицами и силовиками после обрушения части дома в Астрахани, сообщил РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:48:00+03:00
2025-07-28T12:48:00+03:00
происшествия
астрахань
астраханская область
игорь бабушкин
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проведет оперативное совещание с должностными лицами и силовиками после обрушения части дома в Астрахани, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Роман Ядыкин. Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуировано 15 человек. "Губернатор заходит на оперативный пункт управления, где проведет совещание с ответственными должностными лицами города, правительства области, силовыми структурами", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250728/dom-2031892599.html
астрахань
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происшествия, астрахань, астраханская область, игорь бабушкин, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
Происшествия, Астрахань, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
Губернатор Бабушкин проведет совещание после обрушения в Астрахани

Губернатор Бабушкин проведет совещание после обрушения части дома в Астрахани

© МЧС РоссииПоследствия обрушения части жилого дома в Астрахани
Последствия обрушения части жилого дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© МЧС России
Последствия обрушения части жилого дома в Астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проведет оперативное совещание с должностными лицами и силовиками после обрушения части дома в Астрахани, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Роман Ядыкин.
Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуировано 15 человек.
"Губернатор заходит на оперативный пункт управления, где проведет совещание с ответственными должностными лицами города, правительства области, силовыми структурами", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники МЧС на месте обрушения жилого дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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ПроисшествияАстраханьАстраханская областьИгорь БабушкинОбрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
 
 
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