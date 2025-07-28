https://ria.ru/20250728/babushkin-2031896722.html

Губернатор Бабушкин проведет совещание после обрушения в Астрахани

Губернатор Бабушкин проведет совещание после обрушения в Астрахани - РИА Новости, 28.07.2025

Губернатор Бабушкин проведет совещание после обрушения в Астрахани

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проведет оперативное совещание с должностными лицами и силовиками после обрушения части дома в Астрахани, сообщил РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:48:00+03:00

2025-07-28T12:48:00+03:00

2025-07-28T12:48:00+03:00

происшествия

астрахань

астраханская область

игорь бабушкин

обрушение подъезда в жилом доме в астрахани

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проведет оперативное совещание с должностными лицами и силовиками после обрушения части дома в Астрахани, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Роман Ядыкин. Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуировано 15 человек. "Губернатор заходит на оперативный пункт управления, где проведет совещание с ответственными должностными лицами города, правительства области, силовыми структурами", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250728/dom-2031892599.html

астрахань

астраханская область

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Варвара Скокшина

происшествия, астрахань, астраханская область, игорь бабушкин, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани