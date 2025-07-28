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"АвтоВАЗ" ушел в корпоративный отпуск до 17 августа - РИА Новости, 28.07.2025
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08:22 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/avtovaz-2031833463.html
"АвтоВАЗ" ушел в корпоративный отпуск до 17 августа
"АвтоВАЗ" ушел в корпоративный отпуск до 17 августа - РИА Новости, 28.07.2025
"АвтоВАЗ" ушел в корпоративный отпуск до 17 августа
Автопроизводитель "АвтоВАЗ" ушел в традиционный единый корпоративный отпуск для ремонта и модернизации оборудования, который продлится до 17 августа. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T08:22:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Автопроизводитель "АвтоВАЗ" ушел в традиционный единый корпоративный отпуск для ремонта и модернизации оборудования, который продлится до 17 августа. Ранее "АвтоВАЗ" анонсировал этот традиционный единый корпоративный отпуск для ремонта, обслуживания и модернизации технологического оборудования и оснастки, а также улучшения условий труда работников. При этом сотрудники, которые продолжат работать в этот период, получат все необходимые условия труда - будут работать столовые и специальные автобусные маршруты к месту работы. Ранее в июле автопроизводитель также сообщил, что в начале осени рассмотрит возможность сокращения с 29 сентября рабочей недели на производственных площадках до четырех дней с пяти, принять решение планируется после анализа тенденций автомобильного рынка и сопутствующих экономических факторов. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начнет сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
https://ria.ru/20250723/avtovaz-2030866696.html
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тольятти, ижевск, автоваз, lada vesta, общество
Тольятти, Ижевск, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Общество
"АвтоВАЗ" ушел в корпоративный отпуск до 17 августа

"АвтоВАЗ" ушел в корпоративный отпуск для ремонта и модернизации оборудования

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкЗаводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
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Заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Автопроизводитель "АвтоВАЗ" ушел в традиционный единый корпоративный отпуск для ремонта и модернизации оборудования, который продлится до 17 августа.
Ранее "АвтоВАЗ" анонсировал этот традиционный единый корпоративный отпуск для ремонта, обслуживания и модернизации технологического оборудования и оснастки, а также улучшения условий труда работников.
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При этом сотрудники, которые продолжат работать в этот период, получат все необходимые условия труда - будут работать столовые и специальные автобусные маршруты к месту работы.
Ранее в июле автопроизводитель также сообщил, что в начале осени рассмотрит возможность сокращения с 29 сентября рабочей недели на производственных площадках до четырех дней с пяти, принять решение планируется после анализа тенденций автомобильного рынка и сопутствующих экономических факторов.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начнет сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
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