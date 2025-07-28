https://ria.ru/20250728/avtovaz-2031833463.html

"АвтоВАЗ" ушел в корпоративный отпуск до 17 августа

"АвтоВАЗ" ушел в корпоративный отпуск до 17 августа - РИА Новости, 28.07.2025

"АвтоВАЗ" ушел в корпоративный отпуск до 17 августа

Автопроизводитель "АвтоВАЗ" ушел в традиционный единый корпоративный отпуск для ремонта и модернизации оборудования, который продлится до 17 августа. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T08:22:00+03:00

2025-07-28T08:22:00+03:00

2025-07-28T08:22:00+03:00

тольятти

ижевск

автоваз

lada vesta

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012314036_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_d8df37f0bf8c5f678ef41d400bacf05f.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Автопроизводитель "АвтоВАЗ" ушел в традиционный единый корпоративный отпуск для ремонта и модернизации оборудования, который продлится до 17 августа. Ранее "АвтоВАЗ" анонсировал этот традиционный единый корпоративный отпуск для ремонта, обслуживания и модернизации технологического оборудования и оснастки, а также улучшения условий труда работников. При этом сотрудники, которые продолжат работать в этот период, получат все необходимые условия труда - будут работать столовые и специальные автобусные маршруты к месту работы. Ранее в июле автопроизводитель также сообщил, что в начале осени рассмотрит возможность сокращения с 29 сентября рабочей недели на производственных площадках до четырех дней с пяти, принять решение планируется после анализа тенденций автомобильного рынка и сопутствующих экономических факторов. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начнет сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.

https://ria.ru/20250723/avtovaz-2030866696.html

https://ria.ru/20250727/benzin-2031696231.html

тольятти

ижевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тольятти, ижевск, автоваз, lada vesta, общество