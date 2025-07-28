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В Евросоюзе утвердился наднациональный авторитаризм, заявил Пушков
В Евросоюзе утвердился наднациональный авторитаризм, заявил Пушков - РИА Новости, 28.07.2025
В Евросоюзе утвердился наднациональный авторитаризм, заявил Пушков
Практически половина европейцев не знает, кто ими руководит, в Евросоюзе утвердился наднациональный авторитаризм, отметил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:29:00+03:00
2025-07-28T14:29:00+03:00
2025-07-28T14:29:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Практически половина европейцев не знает, кто ими руководит, в Евросоюзе утвердился наднациональный авторитаризм, отметил сенатор Алексей Пушков. "На деле под прикрытием демократических институтов в ЕС утвердился наднациональный авторитаризм. Решения давно уже принимают не европейские народы. Решения принимаются за них и все чаще - против них и их реальных интересов", - написал политик в своем Telegram-канале. По его словам, опрос европейцев, половина которых не знает главу Еврокомиссии, не говоря уже о более мелких фигурах, показывает, что европейцы плохо представляют себе, кто на самом деле ими правит. "Они знают только своих собственных правителей, а большинство понятия не имеет о том, откуда идут антинациональные законы, квоты на мигрантов, вредоносные для экономики антироссийские санкции и прочие их беды. Что, кстати, вполне устраивает анонимного бюрократического монстра, обосновавшегося в Брюсселе: чем больше анонимности, тем меньше претензий, поскольку не яснo, к кому их выдвигать", - заключил Пушков.
https://ria.ru/20250728/medvedev-2031851526.html
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в мире, брюссель, алексей пушков, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Брюссель, Алексей Пушков, Евросоюз, Еврокомиссия
В Евросоюзе утвердился наднациональный авторитаризм, заявил Пушков
Пушков: в ЕС утвердился наднациональный авторитаризм под прикрытием демократии