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Житель Брянской области получил ранения из-за удара дронов ВСУ по машине - РИА Новости, 28.07.2025
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16:00 28.07.2025
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Житель Брянской области получил ранения из-за удара дронов ВСУ по машине
Житель Брянской области получил ранения из-за удара дронов ВСУ по машине - РИА Новости, 28.07.2025
Житель Брянской области получил ранения из-за удара дронов ВСУ по машине
Мирный житель получил легкие ранения в результате удара FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю в населенном пункте Подлесные Новоселки Севского... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:00:00+03:00
2025-07-28T16:00:00+03:00
происшествия
брянская область
севский район
александр богомаз
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ТУЛА, 28 июл – РИА Новости. Мирный житель получил легкие ранения в результате удара FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю в населенном пункте Подлесные Новоселки Севского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, легкие ранения получил мирный житель. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. По словам губернатора, гражданский автомобиль полностью уничтожен.
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брянская область
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происшествия, брянская область, севский район, александр богомаз
Происшествия, Брянская область, Севский район, Александр Богомаз
Житель Брянской области получил ранения из-за удара дронов ВСУ по машине

Богомаз: житель Брянской области получил ранения из-за удара FPV-дронов по авто

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
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ТУЛА, 28 июл – РИА Новости. Мирный житель получил легкие ранения в результате удара FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю в населенном пункте Подлесные Новоселки Севского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, легкие ранения получил мирный житель. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, гражданский автомобиль полностью уничтожен.
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22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБрянская областьСевский районАлександр Богомаз
 
 
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