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Житель Брянской области получил ранения из-за удара дронов ВСУ по машине

Житель Брянской области получил ранения из-за удара дронов ВСУ по машине - РИА Новости, 28.07.2025

Житель Брянской области получил ранения из-за удара дронов ВСУ по машине

Мирный житель получил легкие ранения в результате удара FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю в населенном пункте Подлесные Новоселки Севского... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:00:00+03:00

2025-07-28T16:00:00+03:00

2025-07-28T16:00:00+03:00

происшествия

брянская область

севский район

александр богомаз

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ТУЛА, 28 июл – РИА Новости. Мирный житель получил легкие ранения в результате удара FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю в населенном пункте Подлесные Новоселки Севского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, легкие ранения получил мирный житель. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. По словам губернатора, гражданский автомобиль полностью уничтожен.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

севский район

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происшествия, брянская область, севский район, александр богомаз