https://ria.ru/20250728/aviakompanii-2031935964.html

В Минтрансе рассказали о работе других авиакомпаний

В Минтрансе рассказали о работе других авиакомпаний - РИА Новости, 28.07.2025

В Минтрансе рассказали о работе других авиакомпаний

Другие авиакомпании РФ выполняют полеты по расписанию, аэропорты принимают и отправляют рейсы, сообщил Минтранс на фоне хакерской атаки на "Аэрофлот". РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:16:00+03:00

2025-07-28T14:16:00+03:00

2025-07-28T14:16:00+03:00

россия

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

хакерская атака на "аэрофлот"

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Другие авиакомпании РФ выполняют полеты по расписанию, аэропорты принимают и отправляют рейсы, сообщил Минтранс на фоне хакерской атаки на "Аэрофлот". "Другие авиакомпании России выполняют полеты по расписанию, все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы", - сообщили в Минтрансе. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".

https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031929277.html

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россия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), хакерская атака на "аэрофлот"