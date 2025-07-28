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В Минтрансе рассказали о работе других авиакомпаний - РИА Новости, 28.07.2025
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14:16 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/aviakompanii-2031935964.html
В Минтрансе рассказали о работе других авиакомпаний
В Минтрансе рассказали о работе других авиакомпаний - РИА Новости, 28.07.2025
В Минтрансе рассказали о работе других авиакомпаний
Другие авиакомпании РФ выполняют полеты по расписанию, аэропорты принимают и отправляют рейсы, сообщил Минтранс на фоне хакерской атаки на "Аэрофлот". РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:16:00+03:00
2025-07-28T14:16:00+03:00
россия
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
хакерская атака на "аэрофлот"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Другие авиакомпании РФ выполняют полеты по расписанию, аэропорты принимают и отправляют рейсы, сообщил Минтранс на фоне хакерской атаки на "Аэрофлот". "Другие авиакомпании России выполняют полеты по расписанию, все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы", - сообщили в Минтрансе. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
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россия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), хакерская атака на "аэрофлот"
Россия, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Хакерская атака на "Аэрофлот"
В Минтрансе рассказали о работе других авиакомпаний

Минтранс: другие авиакомпании выполняют полеты по расписанию

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛайнер Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево
Лайнер Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Лайнер Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Другие авиакомпании РФ выполняют полеты по расписанию, аэропорты принимают и отправляют рейсы, сообщил Минтранс на фоне хакерской атаки на "Аэрофлот".
"Другие авиакомпании России выполняют полеты по расписанию, все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы", - сообщили в Минтрансе.
Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейса.
Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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РоссияАэрофлотШереметьево (аэропорт)Хакерская атака на "Аэрофлот"
 
 
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