https://ria.ru/20250728/ataka-2031920454.html

Кремль переадресовал в правительство вопрос об атаках систем "Аэрофлота"

Кремль переадресовал в правительство вопрос об атаках систем "Аэрофлота" - РИА Новости, 28.07.2025

Кремль переадресовал в правительство вопрос об атаках систем "Аэрофлота"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство, Минтранс и в "Аэрофлот" вопрос о возможных атаках инфраструктуры авиакомпании... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:34:00+03:00

2025-07-28T13:34:00+03:00

2025-07-28T13:34:00+03:00

россия

дмитрий песков

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

хакерская атака на "аэрофлот"

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство, Минтранс и в "Аэрофлот" вопрос о возможных атаках инфраструктуры авиакомпании хакерами.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 42 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево"."Мы читаем информацию, которая сейчас идет на этот счет. В прикладном плане, конечно же, нужно обращаться в правительство, в министерство транспорта, в саму компанию", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о якобы атаке хакеров на инфраструктуру компании.

https://ria.ru/20250728/reysy-2031907172.html

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россия, дмитрий песков, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), хакерская атака на "аэрофлот"