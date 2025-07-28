https://ria.ru/20250728/ataka-2031920454.html
Кремль переадресовал в правительство вопрос об атаках систем "Аэрофлота"
Кремль переадресовал в правительство вопрос об атаках систем "Аэрофлота" - РИА Новости, 28.07.2025
Кремль переадресовал в правительство вопрос об атаках систем "Аэрофлота"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство, Минтранс и в "Аэрофлот" вопрос о возможных атаках инфраструктуры авиакомпании... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:34:00+03:00
2025-07-28T13:34:00+03:00
2025-07-28T13:34:00+03:00
россия
дмитрий песков
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
хакерская атака на "аэрофлот"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство, Минтранс и в "Аэрофлот" вопрос о возможных атаках инфраструктуры авиакомпании хакерами.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 42 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево"."Мы читаем информацию, которая сейчас идет на этот счет. В прикладном плане, конечно же, нужно обращаться в правительство, в министерство транспорта, в саму компанию", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о якобы атаке хакеров на инфраструктуру компании.
https://ria.ru/20250728/reysy-2031907172.html
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россия, дмитрий песков, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), хакерская атака на "аэрофлот"
Россия, Дмитрий Песков, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Хакерская атака на "Аэрофлот"
Кремль переадресовал в правительство вопрос об атаках систем "Аэрофлота"
Кремль переадресовал в правительство вопрос об атаках систем Аэрофлота хакерами