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Кремль переадресовал в правительство вопрос об атаках систем "Аэрофлота" - РИА Новости, 28.07.2025
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13:34 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/ataka-2031920454.html
Кремль переадресовал в правительство вопрос об атаках систем "Аэрофлота"
Кремль переадресовал в правительство вопрос об атаках систем "Аэрофлота" - РИА Новости, 28.07.2025
Кремль переадресовал в правительство вопрос об атаках систем "Аэрофлота"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство, Минтранс и в "Аэрофлот" вопрос о возможных атаках инфраструктуры авиакомпании... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:34:00+03:00
2025-07-28T13:34:00+03:00
россия
дмитрий песков
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
хакерская атака на "аэрофлот"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство, Минтранс и в "Аэрофлот" вопрос о возможных атаках инфраструктуры авиакомпании хакерами.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 42 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево"."Мы читаем информацию, которая сейчас идет на этот счет. В прикладном плане, конечно же, нужно обращаться в правительство, в министерство транспорта, в саму компанию", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о якобы атаке хакеров на инфраструктуру компании.
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россия, дмитрий песков, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), хакерская атака на "аэрофлот"
Россия, Дмитрий Песков, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Хакерская атака на "Аэрофлот"
Кремль переадресовал в правительство вопрос об атаках систем "Аэрофлота"

Кремль переадресовал в правительство вопрос об атаках систем Аэрофлота хакерами

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип авиакомпании "Аэрофлот"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство, Минтранс и в "Аэрофлот" вопрос о возможных атаках инфраструктуры авиакомпании хакерами.
Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 42 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
"Мы читаем информацию, которая сейчас идет на этот счет. В прикладном плане, конечно же, нужно обращаться в правительство, в министерство транспорта, в саму компанию", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о якобы атаке хакеров на инфраструктуру компании.
Табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
"Аэрофлот" отменил десятки рейсов из-за хакерской атаки
Вчера, 13:08
 
РоссияДмитрий ПесковАэрофлотШереметьево (аэропорт)Хакерская атака на "Аэрофлот"
 
 
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