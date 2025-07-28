https://ria.ru/20250728/ataka-2031825841.html

В Ростовской области отразили атаку БПЛА

В Ростовской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 28.07.2025

В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T06:10:00+03:00

2025-07-28T06:10:00+03:00

2025-07-28T06:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

каменск-шахтинский

новошахтинск

юрий слюсарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_ba83d21279fd4cb5e798300fb5186cc5.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе", - написал он в Telegram-канале. По его словам, из-за атаки начался пожар возле хутора Васецкий Красносулинского района. "Прибывшие на место пожарные оперативно потушили его", - добавил он.

https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031822906.html

ростовская область

каменск-шахтинский

новошахтинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, каменск-шахтинский, новошахтинск, юрий слюсарь