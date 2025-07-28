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В Ростовской области отразили атаку БПЛА
В Ростовской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 28.07.2025
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
Атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T06:10:00+03:00
2025-07-28T06:10:00+03:00
2025-07-28T06:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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новошахтинск
юрий слюсарь
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе", - написал он в Telegram-канале. По его словам, из-за атаки начался пожар возле хутора Васецкий Красносулинского района. "Прибывшие на место пожарные оперативно потушили его", - добавил он.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Юрий Слюсарь
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
Слюсарь: в Ростовской области отразили атаку БПЛА