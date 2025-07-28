https://ria.ru/20250728/astrakhani-2031885223.html

Дом в Астрахани, где произошло обрушение, считался аварийным

Дом в Астрахани, где произошло обрушение, считался аварийным - РИА Новости, 28.07.2025

Дом в Астрахани, где произошло обрушение, считался аварийным

Пятиэтажный дом на улице Ляхова, где обрушилась часть подъезда, был построен больше 60 лет назад, и был признан аварийным из-за физического износа, следует из... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:08:00+03:00

2025-07-28T12:08:00+03:00

2025-07-28T12:21:00+03:00

происшествия

астрахань

обрушение подъезда в жилом доме в астрахани

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пятиэтажный дом на улице Ляхова, где обрушилась часть подъезда, был построен больше 60 лет назад, и был признан аварийным из-за физического износа, следует из данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Ранее МЧС России сообщило, что на улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного дома с первого по пятый этажи без последующего возгорания. Сотрудники МЧС России разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших.Как следует из данных, имеющихся в распоряжении агентства, пятиэтажный дом на улице Ляхова был построен в 1962 году, в нем три подъезда, в которых расположено 24 квартиры. Дом, в котором кирпичные стены и железобетонные перекрытия, был признан аварийным в мае 2020 года из-за физического износа.

https://ria.ru/20250728/vzryv-2031851647.html

астрахань

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани 2025-07-28T12:08 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, астрахань, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани