https://ria.ru/20250728/astrakhani-2031885223.html
Дом в Астрахани, где произошло обрушение, считался аварийным
Дом в Астрахани, где произошло обрушение, считался аварийным - РИА Новости, 28.07.2025
Дом в Астрахани, где произошло обрушение, считался аварийным
Пятиэтажный дом на улице Ляхова, где обрушилась часть подъезда, был построен больше 60 лет назад, и был признан аварийным из-за физического износа, следует из... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:08:00+03:00
2025-07-28T12:08:00+03:00
2025-07-28T12:21:00+03:00
происшествия
астрахань
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пятиэтажный дом на улице Ляхова, где обрушилась часть подъезда, был построен больше 60 лет назад, и был признан аварийным из-за физического износа, следует из данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Ранее МЧС России сообщило, что на улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного дома с первого по пятый этажи без последующего возгорания. Сотрудники МЧС России разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших.Как следует из данных, имеющихся в распоряжении агентства, пятиэтажный дом на улице Ляхова был построен в 1962 году, в нем три подъезда, в которых расположено 24 квартиры. Дом, в котором кирпичные стены и железобетонные перекрытия, был признан аварийным в мае 2020 года из-за физического износа.
https://ria.ru/20250728/vzryv-2031851647.html
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Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани
Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани
2025-07-28T12:08
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, астрахань, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
Происшествия, Астрахань, Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
Дом в Астрахани, где произошло обрушение, считался аварийным
Дом в Астрахани, где обрушилась часть подъезда, считался аварийным