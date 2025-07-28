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Астраханские власти опровергли данные о пострадавших при обрушении подъезда - РИА Новости, 28.07.2025
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13:14 28.07.2025 (обновлено: 14:42 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/astrakhan-2031912924.html
Астраханские власти опровергли данные о пострадавших при обрушении подъезда
Астраханские власти опровергли данные о пострадавших при обрушении подъезда - РИА Новости, 28.07.2025
Астраханские власти опровергли данные о пострадавших при обрушении подъезда
Пострадавших при частичном обрушении дома в Астрахани нет, информация о трех пострадавших не соответствует действительности, сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:14:00+03:00
2025-07-28T14:42:00+03:00
астрахань
астраханская область
происшествия
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
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ВОЛГОГРАД, 28 июл - РИА Новости. Пострадавших при частичном обрушении дома в Астрахани нет, информация о трех пострадавших не соответствует действительности, сообщает пресс-служба губернатора.Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуировано 15 человек.&quot;В обрушившемся подъезде жилого дома на 13.49 (по местному времени, 12.49 мск - ред.) пострадавших нет&quot;, - заявила пресс-служба главы региона в своем Telegram-канале.Власти отметили, что информация о трех пострадавших при частичном обрушении дома не соответствует действительности.
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астрахань, астраханская область, происшествия, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
Астрахань, Астраханская область, Происшествия, Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
Астраханские власти опровергли данные о пострадавших при обрушении подъезда

При частичном обрушении пятиэтажки в Астрахани никто не пострадал

© РИА Новости / Симаков Павел | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ на месте обрушения части подъезда пятиэтажного дома на улице Ляхова в Астрахани
Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части подъезда пятиэтажного дома на улице Ляхова в Астрахани - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Симаков Павел
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Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части подъезда пятиэтажного дома на улице Ляхова в Астрахани
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ВОЛГОГРАД, 28 июл - РИА Новости. Пострадавших при частичном обрушении дома в Астрахани нет, информация о трех пострадавших не соответствует действительности, сообщает пресс-служба губернатора.
Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуировано 15 человек.
«

"В обрушившемся подъезде жилого дома на 13.49 (по местному времени, 12.49 мск - ред.) пострадавших нет", - заявила пресс-служба главы региона в своем Telegram-канале.

Власти отметили, что информация о трех пострадавших при частичном обрушении дома не соответствует действительности.
Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части подъезда пятиэтажного дома на улице Ляхова в Астрахани. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В частично обрушившемся доме в Астрахани часть квартир были расселены
Вчера, 12:56
 
АстраханьАстраханская областьПроисшествияОбрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
 
 
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