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Астраханские власти опровергли данные о пострадавших при обрушении подъезда
Астраханские власти опровергли данные о пострадавших при обрушении подъезда - РИА Новости, 28.07.2025
Астраханские власти опровергли данные о пострадавших при обрушении подъезда
Пострадавших при частичном обрушении дома в Астрахани нет, информация о трех пострадавших не соответствует действительности, сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:14:00+03:00
2025-07-28T13:14:00+03:00
2025-07-28T14:42:00+03:00
астрахань
астраханская область
происшествия
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
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ВОЛГОГРАД, 28 июл - РИА Новости. Пострадавших при частичном обрушении дома в Астрахани нет, информация о трех пострадавших не соответствует действительности, сообщает пресс-служба губернатора.Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуировано 15 человек."В обрушившемся подъезде жилого дома на 13.49 (по местному времени, 12.49 мск - ред.) пострадавших нет", - заявила пресс-служба главы региона в своем Telegram-канале.Власти отметили, что информация о трех пострадавших при частичном обрушении дома не соответствует действительности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астрахань, астраханская область, происшествия, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
Астрахань, Астраханская область, Происшествия, Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
Астраханские власти опровергли данные о пострадавших при обрушении подъезда
При частичном обрушении пятиэтажки в Астрахани никто не пострадал