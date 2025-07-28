https://ria.ru/20250728/astrakhan-2031912924.html

Астраханские власти опровергли данные о пострадавших при обрушении подъезда

Астраханские власти опровергли данные о пострадавших при обрушении подъезда - РИА Новости, 28.07.2025

Астраханские власти опровергли данные о пострадавших при обрушении подъезда

Пострадавших при частичном обрушении дома в Астрахани нет, информация о трех пострадавших не соответствует действительности, сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:14:00+03:00

2025-07-28T13:14:00+03:00

2025-07-28T14:42:00+03:00

астрахань

астраханская область

происшествия

обрушение подъезда в жилом доме в астрахани

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ВОЛГОГРАД, 28 июл - РИА Новости. Пострадавших при частичном обрушении дома в Астрахани нет, информация о трех пострадавших не соответствует действительности, сообщает пресс-служба губернатора.Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуировано 15 человек."В обрушившемся подъезде жилого дома на 13.49 (по местному времени, 12.49 мск - ред.) пострадавших нет", - заявила пресс-служба главы региона в своем Telegram-канале.Власти отметили, что информация о трех пострадавших при частичном обрушении дома не соответствует действительности.

https://ria.ru/20250728/astrakhan-2031900073.html

астрахань

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

астрахань, астраханская область, происшествия, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани