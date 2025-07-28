https://ria.ru/20250728/astrakhan-2031902653.html

Спасатели эвакуировали 16 человек после обрушения подъезда дома в Астрахани

Спасатели эвакуировали 16 человек после обрушения подъезда дома в Астрахани - РИА Новости, 28.07.2025

Спасатели эвакуировали 16 человек после обрушения подъезда дома в Астрахани

Спасатели эвакуировали 16 человек после обрушения подъезда многоквартирного жилого дома в Астрахани, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:01:00+03:00

2025-07-28T13:01:00+03:00

2025-07-28T13:31:00+03:00

происшествия

астрахань

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 16 человек после обрушения подъезда многоквартирного жилого дома в Астрахани, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В Астрахани из обрушившегося дома эвакуированы 16 человек", - говорится в сообщении.Ведомство информирует, что для жильцов дома развёрнут пункт временного размещения. "С людьми работают психологи МЧС России", - заключает министерство.

астрахань

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа спасателей на месте обрушения части жилого дома в Астрахани Работа спасателей на месте обрушения части жилого дома в Астрахани 2025-07-28T13:01 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео