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Спасатели эвакуировали 16 человек после обрушения подъезда дома в Астрахани
Спасатели эвакуировали 16 человек после обрушения подъезда дома в Астрахани - РИА Новости, 28.07.2025
Спасатели эвакуировали 16 человек после обрушения подъезда дома в Астрахани
Спасатели эвакуировали 16 человек после обрушения подъезда многоквартирного жилого дома в Астрахани, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:01:00+03:00
2025-07-28T13:01:00+03:00
2025-07-28T13:31:00+03:00
происшествия
астрахань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 16 человек после обрушения подъезда многоквартирного жилого дома в Астрахани, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В Астрахани из обрушившегося дома эвакуированы 16 человек", - говорится в сообщении.Ведомство информирует, что для жильцов дома развёрнут пункт временного размещения. "С людьми работают психологи МЧС России", - заключает министерство.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа спасателей на месте обрушения части жилого дома в Астрахани
Работа спасателей на месте обрушения части жилого дома в Астрахани
2025-07-28T13:01
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Астрахань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели эвакуировали 16 человек после обрушения подъезда дома в Астрахани
Из пятиэтажки в Астрахани эвакуировали 16 человек после обрушения подъезда