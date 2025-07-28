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На месте обрушения в доме в Астрахани объявляют минуты тишины

На месте обрушения в доме в Астрахани объявляют минуты тишины - РИА Новости, 28.07.2025

На месте обрушения в доме в Астрахани объявляют минуты тишины

Спасатели объявляют минуты тишины на месте обрушения подъезда многоквартирного жилого дома в Астрахани для поиска возможных пострадавших, рассказали РИА Новости РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:32:00+03:00

2025-07-28T12:32:00+03:00

2025-07-28T12:40:00+03:00

происшествия

астрахань

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение подъезда в жилом доме в астрахани

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Спасатели объявляют минуты тишины на месте обрушения подъезда многоквартирного жилого дома в Астрахани для поиска возможных пострадавших, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Основные усилия спасателей направлены на поиск возможных пострадавших. В процессе проведения работ объявляются минуты тишины", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250728/vzryv-2031851647.html

астрахань

россия

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Варвара Скокшина

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Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани 2025-07-28T12:32 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение подъезда в жилом доме в астрахани