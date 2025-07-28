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На месте обрушения в доме в Астрахани объявляют минуты тишины
На месте обрушения в доме в Астрахани объявляют минуты тишины - РИА Новости, 28.07.2025
На месте обрушения в доме в Астрахани объявляют минуты тишины
Спасатели объявляют минуты тишины на месте обрушения подъезда многоквартирного жилого дома в Астрахани для поиска возможных пострадавших, рассказали РИА Новости РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:32:00+03:00
2025-07-28T12:32:00+03:00
2025-07-28T12:40:00+03:00
происшествия
астрахань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Спасатели объявляют минуты тишины на месте обрушения подъезда многоквартирного жилого дома в Астрахани для поиска возможных пострадавших, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Основные усилия спасателей направлены на поиск возможных пострадавших. В процессе проведения работ объявляются минуты тишины", - говорится в сообщении.
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Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани
Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани
2025-07-28T12:32
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
Происшествия, Астрахань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
На месте обрушения в доме в Астрахани объявляют минуты тишины
На месте обрушения в Астрахани объявляют минуты тишины для поиска пострадавших