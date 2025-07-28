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Три человека пострадали при обрушении части дома в Астрахани
Три человека пострадали при обрушении части дома в Астрахани - РИА Новости, 28.07.2025
Три человека пострадали при обрушении части дома в Астрахани
Три человека, по предварительным данным, пострадали при обрушении части дома в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Астраханской... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:31:00+03:00
2025-07-28T12:31:00+03:00
2025-07-28T12:35:00+03:00
происшествия
астрахань
обрушение дома в астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Три человека, по предварительным данным, пострадали при обрушении части дома в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Астраханской области.Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуировано 15 человек."Предварительно, пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, астрахань, обрушение дома в астрахани, россия, астраханская область
Происшествия, Астрахань, Обрушение дома в Астрахани, Россия, Астраханская область
Три человека пострадали при обрушении части дома в Астрахани
Три человека, предварительно, пострадали при обрушении части дома в Астрахани