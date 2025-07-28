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В Астрахани семь человек обратились в ПВР после частичного обрушения дома - РИА Новости, 28.07.2025
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15:17 28.07.2025 (обновлено: 15:18 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/astrakhan-2031888977.html
В Астрахани семь человек обратились в ПВР после частичного обрушения дома
В Астрахани семь человек обратились в ПВР после частичного обрушения дома - РИА Новости, 28.07.2025
В Астрахани семь человек обратились в ПВР после частичного обрушения дома
Семь человек обратились в пункт временного размещения после частичного обрушения пятиэтажного дома в Астрахани, сообщил мэр города Игорь Редькин. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T15:17:00+03:00
2025-07-28T15:18:00+03:00
происшествия
астрахань
обрушение дома в астрахани
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ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Семь человек обратились в пункт временного размещения после частичного обрушения пятиэтажного дома в Астрахани, сообщил мэр города Игорь Редькин.Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова обрушилась в Астрахани. Пострадавших нет."К настоящему времени в пункт временного размещения в средней образовательной школе N8 обратилось семь жителей дома по улице Ляхова, 6. Среди них есть и пожилой гражданин. Один из жильцов пришел со своей собакой", - сообщил Редькин в своем Telegram-канале.По его словам, пункт рассчитан на 100 человек, есть комната матери и ребенка, медпункт, в столовой – вода и питание.
https://ria.ru/20250728/delo-2031946662.html
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происшествия, астрахань, обрушение дома в астрахани
Происшествия, Астрахань, Обрушение дома в Астрахани

В Астрахани семь человек обратились в ПВР после частичного обрушения дома

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ на месте обрушения части подъезда пятиэтажного дома на улице Ляхова в Астрахани. Стоп-кадр видео
Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части подъезда пятиэтажного дома на улице Ляхова в Астрахани. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части подъезда пятиэтажного дома на улице Ляхова в Астрахани. Стоп-кадр видео
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ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Семь человек обратились в пункт временного размещения после частичного обрушения пятиэтажного дома в Астрахани, сообщил мэр города Игорь Редькин.
Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова обрушилась в Астрахани. Пострадавших нет.
"К настоящему времени в пункт временного размещения в средней образовательной школе N8 обратилось семь жителей дома по улице Ляхова, 6. Среди них есть и пожилой гражданин. Один из жильцов пришел со своей собакой", - сообщил Редькин в своем Telegram-канале.
По его словам, пункт рассчитан на 100 человек, есть комната матери и ребенка, медпункт, в столовой – вода и питание.
Последствия обрушения части жилого дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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