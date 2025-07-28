https://ria.ru/20250728/astrakhan-2031884901.html

В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома

В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома - РИА Новости, 28.07.2025

В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома

В Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного дома с первого по пятый этажи, рассказало МЧС. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:06:00+03:00

2025-07-28T12:06:00+03:00

2025-07-28T14:49:00+03:00

происшествия

ленинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

астрахань

обрушение подъезда в жилом доме в астрахани

игорь бабушкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного дома с первого по пятый этажи, рассказало МЧС."Поступило сообщение: <...> город Астрахань, Ленинский район, улица Ляхова, 6", — заявили в ведомстве.Основные подробности

https://ria.ru/20250728/vzryv-2031851647.html

ленинский район

астрахань

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2025

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Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани 2025-07-28T12:06 true PT0M10S

Работа спасателей на месте обрушения части жилого дома в Астрахани Работа спасателей на месте обрушения части жилого дома в Астрахани 2025-07-28T12:06 true PT0M40S

Губернатор Астраханской области на месте обрушения жилого дома Губернатор Астраханской области на месте обрушения жилого дома 2025-07-28T12:06 true PT1M02S

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происшествия, ленинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани, игорь бабушкин, следственный комитет россии (ск рф)