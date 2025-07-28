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В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома - РИА Новости, 28.07.2025
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12:06 28.07.2025 (обновлено: 14:49 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/astrakhan-2031884901.html
В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома
В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома - РИА Новости, 28.07.2025
В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома
В Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного дома с первого по пятый этажи, рассказало МЧС. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:06:00+03:00
2025-07-28T14:49:00+03:00
происшествия
ленинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астрахань
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
игорь бабушкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного дома с первого по пятый этажи, рассказало МЧС."Поступило сообщение: &lt;...&gt; город Астрахань, Ленинский район, улица Ляхова, 6", — заявили в ведомстве.Основные подробности
https://ria.ru/20250728/vzryv-2031851647.html
ленинский район
астрахань
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Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани
Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани
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Работа спасателей на месте обрушения части жилого дома в Астрахани
Работа спасателей на месте обрушения части жилого дома в Астрахани
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Губернатор Астраханской области на месте обрушения жилого дома
Губернатор Астраханской области на месте обрушения жилого дома
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происшествия, ленинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани, игорь бабушкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Астрахань, Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани, Игорь Бабушкин, Следственный комитет России (СК РФ)

В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного дома с первого по пятый этажи, рассказало МЧС.
© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС на месте обрушения жилого дома в Астрахани
Сотрудники МЧС на месте обрушения жилого дома в Астрахани
Сотрудники МЧС на месте обрушения жилого дома в Астрахани
© Фото : МЧС России
1 из 2
© МЧС РоссииПоследствия обрушения части жилого дома в Астрахани
Последствия обрушения части жилого дома в Астрахани
Последствия обрушения части жилого дома в Астрахани
© МЧС России
2 из 2
Сотрудники МЧС на месте обрушения жилого дома в Астрахани
© Фото : МЧС России
1 из 2
Последствия обрушения части жилого дома в Астрахани
© МЧС России
2 из 2
"Поступило сообщение: <...> город Астрахань, Ленинский район, улица Ляхова, 6", — заявили в ведомстве.

Основные подробности

  • По данным пресс-службы губернатора Игоря Бабушкина, пострадавших нет, одного человека из соседнего подъезда доставили в больницу из-за острой реакции на стресс.
  • На месте ведется разбор конструкций, МЧС привлекло к работам 85 человек и 32 единицы техники.
  • Спасатели эвакуировали 16 жильцов.
  • В районе обрушения перекрыли движение транспорта.
  • Следователи возбудили уголовное дело по статьям о халатности и уничтожении имущества по неосторожности.
  • Туда выехал губернатор, он проведет оперативное совещание с ответственными должностными лицами города, правительством области и силовыми структурами.
  • На базе школы № 8 развернули пункт временного размещения, с людьми работают психологи.
  • В 2020 году дом признали аварийным из-за физического износа.
  • Глава региона заявил, что жильцов 94 помещений из 131 расселили, он поручил проверить целостность других строений в микрорайоне.
  • По данным Telegram-канала Shot, здание является семейным общежитием, которое должны были снести 1 апреля. Возможная причина обрушения — размытый фундамент. Официального подтверждения этой информации нет.
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ПроисшествияЛенинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АстраханьОбрушение подъезда в жилом доме в АстраханиИгорь БабушкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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