В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного дома с первого по пятый этажи, рассказало МЧС.
© МЧС РоссииПоследствия обрушения части жилого дома в Астрахани
Последствия обрушения части жилого дома в Астрахани
© МЧС России
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Последствия обрушения части жилого дома в Астрахани
© МЧС России
2 из 2
"Поступило сообщение: <...> город Астрахань, Ленинский район, улица Ляхова, 6", — заявили в ведомстве.
Основные подробности
- По данным пресс-службы губернатора Игоря Бабушкина, пострадавших нет, одного человека из соседнего подъезда доставили в больницу из-за острой реакции на стресс.
- На месте ведется разбор конструкций, МЧС привлекло к работам 85 человек и 32 единицы техники.
- Спасатели эвакуировали 16 жильцов.
- В районе обрушения перекрыли движение транспорта.
- Следователи возбудили уголовное дело по статьям о халатности и уничтожении имущества по неосторожности.
- Туда выехал губернатор, он проведет оперативное совещание с ответственными должностными лицами города, правительством области и силовыми структурами.
- На базе школы № 8 развернули пункт временного размещения, с людьми работают психологи.
- В 2020 году дом признали аварийным из-за физического износа.
- Глава региона заявил, что жильцов 94 помещений из 131 расселили, он поручил проверить целостность других строений в микрорайоне.
- По данным Telegram-канала Shot, здание является семейным общежитием, которое должны были снести 1 апреля. Возможная причина обрушения — размытый фундамент. Официального подтверждения этой информации нет.