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В доме в Астрахани обрушилась часть квартир до пятого этажа - РИА Новости, 28.07.2025
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12:04 28.07.2025 (обновлено: 12:21 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/astrakhan-2031884104.html
В доме в Астрахани обрушилась часть квартир до пятого этажа
В доме в Астрахани обрушилась часть квартир до пятого этажа - РИА Новости, 28.07.2025
В доме в Астрахани обрушилась часть квартир до пятого этажа
В Астрахани, по уточненной информации, произошло обрушение части квартир жилого дома с первого по пятый этаж без последующего возгорания, рассказали РИА Новости РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:04:00+03:00
2025-07-28T12:21:00+03:00
астрахань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Астрахани, по уточненной информации, произошло обрушение части квартир жилого дома с первого по пятый этаж без последующего возгорания, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По уточненным данным, произошло обрушение части квартир с первого по пятый этаж без последующего возгорания", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что спасатели разбирают завалы вручную.
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астрахань
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4.7
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7 495 645-6601
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Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани
Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани
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астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
Астрахань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
В доме в Астрахани обрушилась часть квартир до пятого этажа

В доме в Астрахани обрушилась часть квартир до пятого этажа без возгорания

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Астрахани, по уточненной информации, произошло обрушение части квартир жилого дома с первого по пятый этаж без последующего возгорания, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По уточненным данным, произошло обрушение части квартир с первого по пятый этаж без последующего возгорания", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что спасатели разбирают завалы вручную.
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АстраханьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияОбрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
 
 
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