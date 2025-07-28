https://ria.ru/20250728/astrakhan-2031884104.html
В доме в Астрахани обрушилась часть квартир до пятого этажа
В доме в Астрахани обрушилась часть квартир до пятого этажа - РИА Новости, 28.07.2025
В доме в Астрахани обрушилась часть квартир до пятого этажа
В Астрахани, по уточненной информации, произошло обрушение части квартир жилого дома с первого по пятый этаж без последующего возгорания, рассказали РИА Новости РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:04:00+03:00
2025-07-28T12:04:00+03:00
2025-07-28T12:21:00+03:00
астрахань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Астрахани, по уточненной информации, произошло обрушение части квартир жилого дома с первого по пятый этаж без последующего возгорания, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По уточненным данным, произошло обрушение части квартир с первого по пятый этаж без последующего возгорания", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что спасатели разбирают завалы вручную.
https://ria.ru/20250728/vzryv-2031851647.html
астрахань
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7 495 645-6601
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Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани
Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани
2025-07-28T12:04
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
Астрахань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
В доме в Астрахани обрушилась часть квартир до пятого этажа
В доме в Астрахани обрушилась часть квартир до пятого этажа без возгорания