Рейтинг@Mail.ru
"Архстояние": где в России построили идеальный город - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:46 28.07.2025 (обновлено: 15:21 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/arkhstoyanie-2031911291.html
"Архстояние": где в России построили идеальный город
"Архстояние": где в России построили идеальный город - РИА Новости, 28.07.2025
"Архстояние": где в России построили идеальный город
В парке "Никола-Ленивец" прошел XX фестиваль современного искусства "Архстояние". В этом году на территории арт-парка художники и архитекторы построили... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:46:00+03:00
2025-07-28T15:21:00+03:00
культура
фото
фото - культура
фото - туризм
архстояние
фестивали
культура-важное
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031905661_0:61:3426:1988_1920x0_80_0_0_f4f116536125c60bb9eb7050a32f47fd.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В парке "Никола-Ленивец" прошел XX фестиваль современного искусства "Архстояние". В этом году на территории арт-парка художники и архитекторы построили иллюзорный, идеальный "Белый город", с аллеями, музеем, домами, аэровокзалом, лечебницей, баней и даже горсоветом. Гости могли побывать в нем и поучаствовать в дневных и ночных активностях. Чем развлекали посетителей и почему это событие становится все более популярным — в фотоленте РИА Новости.
калужская область
никола-ленивец
россия
норильск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031905661_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_d891e471caa07fe9efe72054545516fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото - культура, фото - туризм, фото, архстояние, фестивали, культура-важное, искусство, новости культуры, калужская область, николай полисский, василий бычков, диана вишнева, никола-ленивец, россия, норильск
Культура, Фото, Фото - Культура, Фото - Туризм, Архстояние, Фестивали, Культура-Важное, Искусство, Новости культуры, Калужская область, Николай Полисский, Василий Бычков, Диана Вишнева, Никола-Ленивец, Россия, Норильск
"Архстояние": где в России построили идеальный город

На фестивале "Архстояние" в Калужской области построили идеальный город

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В парке "Никола-Ленивец" прошел XX фестиваль современного искусства "Архстояние". В этом году на территории арт-парка художники и архитекторы построили иллюзорный, идеальный "Белый город", с аллеями, музеем, домами, аэровокзалом, лечебницей, баней и даже горсоветом. Гости могли побывать в нем и поучаствовать в дневных и ночных активностях. Чем развлекали посетителей и почему это событие становится все более популярным — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На "Архстояние" приезжают со всей России целыми семьями. Чтобы органично вписаться в красивую атмосферу среднерусских лесов и полей, гости надевают льняные костюмы.

Участники фестиваля ландшафтных объектов Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

На "Архстояние" приезжают со всей России целыми семьями. Чтобы органично вписаться в красивую атмосферу среднерусских лесов и полей, гости надевают льняные костюмы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Поскольку "Никола-Ленивец" — это территория художественных фантазий, приветствуются необычные наряды и украшения.

Участники фестиваля ландшафтных объектов Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

Поскольку "Никола-Ленивец" — это территория художественных фантазий, приветствуются необычные наряды и украшения.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Прибывающие гости шли в парную, созданную художником Николаем Полисским, чтобы очиститься от суеты современной жизни.

XX фестиваль современного искусства и архитектуры Архстояние

Прибывающие гости шли в парную, созданную художником Николаем Полисским, чтобы очиститься от суеты современной жизни.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Многие дополняли одежду в стиле фолк кроксами и резиновыми сапожками — удобно и практично в дождливое лето, тем более на природе.

Посетительница на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

Многие дополняли одежду в стиле фолк кроксами и резиновыми сапожками — удобно и практично в дождливое лето, тем более на природе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

А потом через "Воздушный порт" (автор — Аристарх Чернышев) с огромным табло попадали в "Белый город".

XX фестиваль современного искусства и архитектуры Архстояние

А потом через "Воздушный порт" (автор — Аристарх Чернышев) с огромным табло попадали в "Белый город".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Есть здесь своя "Аллея славы", где собраны 36 проектов известных художников.

Девушка фотографируется около арт-объекта на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

Есть здесь своя "Аллея славы", где собраны 36 проектов известных художников.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Можно было и самим пройти мастер-класс по возведению арт-объектов из пенопласта в "Школе" (автор — Citizenstudio х Studio 911).

Арт-объект Школа (автор — Citizenstudio х Studio 911), представленный на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

Можно было и самим пройти мастер-класс по возведению арт-объектов из пенопласта в "Школе" (автор — Citizenstudio х Studio 911).

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

И создать свою инсталляцию, вдохновившись работами мэтров.

Участница фестиваля ландшафтных объектов Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

И создать свою инсталляцию, вдохновившись работами мэтров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

А еще — помедитировать, изучить возможности своего тела и, если нужно, "подлечиться" в клинике авторства Василия Бычкова — сделать прививку от невзгод, выпить микстуры для поднятия иммунитета.

Посетители на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

А еще — помедитировать, изучить возможности своего тела и, если нужно, "подлечиться" в клинике авторства Василия Бычкова — сделать прививку от невзгод, выпить микстуры для поднятия иммунитета.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Обменяться теплотой у арт-объекта в виде огромного сердца, которое приехало на фестиваль из Норильска — города, где вечная мерзлота научила людей согревать друг друга добром.

Постители фестиваля ландшафтных объектов Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

Обменяться теплотой у арт-объекта в виде огромного сердца, которое приехало на фестиваль из Норильска — города, где вечная мерзлота научила людей согревать друг друга добром.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На площади церемоний можно было загадать желание и ударить в колокол. А для подкрепления результата — отправиться в обитель молитвы художника Михаила Белова.

Участник фестиваля ландшафтных объектов Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

На площади церемоний можно было загадать желание и ударить в колокол. А для подкрепления результата — отправиться в обитель молитвы художника Михаила Белова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
11 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В этом году впервые у фестиваля появилась ночная программа: танцы, караоке, прогулки под луной.

Участники фестиваля ландшафтных объектов Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

В этом году впервые у фестиваля появилась ночная программа: танцы, караоке, прогулки под луной.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Студия Context знаменитой балерины Дианы Вишневой показала на фестивале перформанс "Состояние леса".

XX фестиваль современного искусства и архитектуры Архстояние

Студия Context знаменитой балерины Дианы Вишневой показала на фестивале перформанс "Состояние леса".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На "Архстояние" с каждым годом собирается все больше гостей. Напитавшись красотой искусства и природы, они возвращаются в мегаполисы отдохнувшими и просветленными.

XX фестиваль современного искусства и архитектуры Архстояние

На "Архстояние" с каждым годом собирается все больше гостей. Напитавшись красотой искусства и природы, они возвращаются в мегаполисы отдохнувшими и просветленными.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
КультураФотоФото - КультураФото - ТуризмАрхстояниеФестивалиКультура-ВажноеИскусствоНовости культурыКалужская областьНиколай ПолисскийВасилий БычковДиана ВишневаНикола-ЛенивецРоссияНорильск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала