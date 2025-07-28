https://ria.ru/20250728/arkhstoyanie-2031911291.html

"Архстояние": где в России построили идеальный город

"Архстояние": где в России построили идеальный город - РИА Новости, 28.07.2025

"Архстояние": где в России построили идеальный город

В парке "Никола-Ленивец" прошел XX фестиваль современного искусства "Архстояние". В этом году на территории арт-парка художники и архитекторы построили... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:46:00+03:00

2025-07-28T14:46:00+03:00

2025-07-28T15:21:00+03:00

культура

фото

фото - культура

фото - туризм

архстояние

фестивали

культура-важное

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031905661_0:61:3426:1988_1920x0_80_0_0_f4f116536125c60bb9eb7050a32f47fd.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В парке "Никола-Ленивец" прошел XX фестиваль современного искусства "Архстояние". В этом году на территории арт-парка художники и архитекторы построили иллюзорный, идеальный "Белый город", с аллеями, музеем, домами, аэровокзалом, лечебницей, баней и даже горсоветом. Гости могли побывать в нем и поучаствовать в дневных и ночных активностях. Чем развлекали посетителей и почему это событие становится все более популярным — в фотоленте РИА Новости.

калужская область

никола-ленивец

россия

норильск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

фото, фото - культура, фото - туризм, фото, архстояние, фестивали, культура-важное, искусство, новости культуры, калужская область, николай полисский, василий бычков, диана вишнева, никола-ленивец, россия, норильск