"Архстояние": где в России построили идеальный город

На фестивале "Архстояние" в Калужской области построили идеальный город
На "Архстояние" приезжают со всей России целыми семьями. Чтобы органично вписаться в красивую атмосферу среднерусских лесов и полей, гости надевают льняные костюмы.
На "Архстояние" приезжают со всей России целыми семьями. Чтобы органично вписаться в красивую атмосферу среднерусских лесов и полей, гости надевают льняные костюмы.
Поскольку "Никола-Ленивец" — это территория художественных фантазий, приветствуются необычные наряды и украшения.
Поскольку "Никола-Ленивец" — это территория художественных фантазий, приветствуются необычные наряды и украшения.
Прибывающие гости шли в парную, созданную художником Николаем Полисским, чтобы очиститься от суеты современной жизни.
Прибывающие гости шли в парную, созданную художником Николаем Полисским, чтобы очиститься от суеты современной жизни.
Многие дополняли одежду в стиле фолк кроксами и резиновыми сапожками — удобно и практично в дождливое лето, тем более на природе.
Многие дополняли одежду в стиле фолк кроксами и резиновыми сапожками — удобно и практично в дождливое лето, тем более на природе.
А потом через "Воздушный порт" (автор — Аристарх Чернышев) с огромным табло попадали в "Белый город".
А потом через "Воздушный порт" (автор — Аристарх Чернышев) с огромным табло попадали в "Белый город".
Есть здесь своя "Аллея славы", где собраны 36 проектов известных художников.
Есть здесь своя "Аллея славы", где собраны 36 проектов известных художников.
Можно было и самим пройти мастер-класс по возведению арт-объектов из пенопласта в "Школе" (автор — Citizenstudio х Studio 911).
Можно было и самим пройти мастер-класс по возведению арт-объектов из пенопласта в "Школе" (автор — Citizenstudio х Studio 911).
И создать свою инсталляцию, вдохновившись работами мэтров.
И создать свою инсталляцию, вдохновившись работами мэтров.
А еще — помедитировать, изучить возможности своего тела и, если нужно, "подлечиться" в клинике авторства Василия Бычкова — сделать прививку от невзгод, выпить микстуры для поднятия иммунитета.
А еще — помедитировать, изучить возможности своего тела и, если нужно, "подлечиться" в клинике авторства Василия Бычкова — сделать прививку от невзгод, выпить микстуры для поднятия иммунитета.
Обменяться теплотой у арт-объекта в виде огромного сердца, которое приехало на фестиваль из Норильска — города, где вечная мерзлота научила людей согревать друг друга добром.
Обменяться теплотой у арт-объекта в виде огромного сердца, которое приехало на фестиваль из Норильска — города, где вечная мерзлота научила людей согревать друг друга добром.
На площади церемоний можно было загадать желание и ударить в колокол. А для подкрепления результата — отправиться в обитель молитвы художника Михаила Белова.
На площади церемоний можно было загадать желание и ударить в колокол. А для подкрепления результата — отправиться в обитель молитвы художника Михаила Белова.
В этом году впервые у фестиваля появилась ночная программа: танцы, караоке, прогулки под луной.
В этом году впервые у фестиваля появилась ночная программа: танцы, караоке, прогулки под луной.
Студия Context знаменитой балерины Дианы Вишневой показала на фестивале перформанс "Состояние леса".
Студия Context знаменитой балерины Дианы Вишневой показала на фестивале перформанс "Состояние леса".
На "Архстояние" с каждым годом собирается все больше гостей. Напитавшись красотой искусства и природы, они возвращаются в мегаполисы отдохнувшими и просветленными.
На "Архстояние" с каждым годом собирается все больше гостей. Напитавшись красотой искусства и природы, они возвращаются в мегаполисы отдохнувшими и просветленными.