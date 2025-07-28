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Опальный политик о трех ударах по украинской государственности - РИА Новости, 28.07.2025
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16:00 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/arestovich-2031965236.html
Опальный политик о трех ударах по украинской государственности
Опальный политик о трех ударах по украинской государственности - РИА Новости, 28.07.2025
Опальный политик о трех ударах по украинской государственности
О трех катастрофических ударах, способных разрушить украинскую государственность, заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович*. Он уже не в... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:00:00+03:00
2025-07-28T16:00:00+03:00
украина
киев
валерий залужный
владимир зеленский
алексей арестович*
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. О трех катастрофических ударах, способных разрушить украинскую государственность, заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович*. Он уже не в первый раз выступает с неудобными для киевского режима заявлениями. О новых обвинениях опального политика, - в материале РИА Новости.Демографическая катастрофаВ январе 2023 года Арестович* публично высказался, что в падении ракеты на жилой дом в Днепре виноваты украинские силы ПВО. После чего был вынужден покинуть пост советника главы Офиса президента Украины. В 2024-м политик похвалил стратегию Владимира Путина, а годом спустя Зеленский ввел против Арестовича* санкции.И вот новые заявления. Ссылаясь на статистику ассимиляции украинских детей за рубежом, бывший советник сообщил, что более 70% несовершеннолетних, которые уехали с Украины, осваиваются за границей за каких-то год-полтора и не хотят возвращаться на родину.Коэффициент рождаемости снизился до критического для страны уровня: умирают трое, рождается только один. Большая часть населения быстро стареет, превращая страну в огромный дом престарелых. По словам Арестовича*, из оставшихся в стране 30 миллионов украинцев пенсионного возраста достигли уже 12 миллионов.По мнению экс-советника, скоро на Украине будет некому работать, и это, прямое следствие действий Банковой, вынудившей людей массово уезжать. Арестович* также образно сравнил ситуацию с бабочкой на тонущем "Титанике", которой кажется, что катастрофы нет, хотя корабль уже уверенно идет на дно.Мощный экономический кризисВторой смертельный удар — это экономическая катастрофа. С началом Специальной военной операции Киев обрек себя на крах всего, и полностью погрузился в жесткую зависимость от Запада.Киев своими руками разрушил национальное хозяйство, превратив Украину в экономического вассала западных держав.О том, что на Украине бушует экономический кризис, писали и китайские аналитики в издании Guancha, которые утверждают, что ситуация в стране продолжает стремительно ухудшаться на фоне продолжающегося конфликта и общей мобилизации.Строительная отрасль, ранее активно поддерживавшая ВВП, не восстановилась после начавшихся боевых действий. Сельское хозяйство и нефтеперерабатывающая промышленность испытывают серьезные потрясения: ряд крупных НПЗ прекратили работу, а металлургия — традиционный источник валютных поступлений — оказалась в тяжелом кризисе."Полуфашистский режим"Третьим сокрушительным ударом по Украине стал, по мнению Арестовича*, установленный в Киеве "полуфашистский режим".Политик отметил, что нынешние власти заставляют активных и нормальных людей либо бежать из страны, либо уходить во внутреннюю эмиграцию, теряя всякое желание в созидании и развитии.Арестович* также особо отметил, что даже военные, которые сейчас ведут боевые действия, открыто заявляют, что после окончания конфликта уедут навсегда. Также он считает, что геополитический курс, который ведет Киев, на противостояние с Россией, является "гарантией смерти".Залужный добьет УкраинуКроме того, Арестович* считает, что страна обречена, если к власти придет режим во главе с экс-главкомом Валерием Залужным, которого многие видят преемником Зеленского. За время, проведенное в Лондоне, тот обзавелся крепкими связями и начал ковать собственный кадровый резерв.По мнению Арестовича*, Залужный не справится с народом, а будет топорными армейскими методами заставлять работать всю систему.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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РИА Новости
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4.7
96
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украина, киев, валерий залужный, владимир зеленский, алексей арестович*
Украина, Киев, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Алексей Арестович*

Опальный политик о трех ударах по украинской государственности

© AP Photo / Vadym SarakhanВладимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Владимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Владимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. О трех катастрофических ударах, способных разрушить украинскую государственность, заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович*. Он уже не в первый раз выступает с неудобными для киевского режима заявлениями. О новых обвинениях опального политика, - в материале РИА Новости.

Демографическая катастрофа

В январе 2023 года Арестович* публично высказался, что в падении ракеты на жилой дом в Днепре виноваты украинские силы ПВО. После чего был вынужден покинуть пост советника главы Офиса президента Украины. В 2024-м политик похвалил стратегию Владимира Путина, а годом спустя Зеленский ввел против Арестовича* санкции.
И вот новые заявления. Ссылаясь на статистику ассимиляции украинских детей за рубежом, бывший советник сообщил, что более 70% несовершеннолетних, которые уехали с Украины, осваиваются за границей за каких-то год-полтора и не хотят возвращаться на родину.
Коэффициент рождаемости снизился до критического для страны уровня: умирают трое, рождается только один. Большая часть населения быстро стареет, превращая страну в огромный дом престарелых. По словам Арестовича*, из оставшихся в стране 30 миллионов украинцев пенсионного возраста достигли уже 12 миллионов.
По мнению экс-советника, скоро на Украине будет некому работать, и это, прямое следствие действий Банковой, вынудившей людей массово уезжать. Арестович* также образно сравнил ситуацию с бабочкой на тонущем "Титанике", которой кажется, что катастрофы нет, хотя корабль уже уверенно идет на дно.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСумы, Украина
Сумы, Украина - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Сумы, Украина

Мощный экономический кризис

Второй смертельный удар — это экономическая катастрофа. С началом Специальной военной операции Киев обрек себя на крах всего, и полностью погрузился в жесткую зависимость от Запада.
Киев своими руками разрушил национальное хозяйство, превратив Украину в экономического вассала западных держав.
О том, что на Украине бушует экономический кризис, писали и китайские аналитики в издании Guancha, которые утверждают, что ситуация в стране продолжает стремительно ухудшаться на фоне продолжающегося конфликта и общей мобилизации.
Строительная отрасль, ранее активно поддерживавшая ВВП, не восстановилась после начавшихся боевых действий. Сельское хозяйство и нефтеперерабатывающая промышленность испытывают серьезные потрясения: ряд крупных НПЗ прекратили работу, а металлургия — традиционный источник валютных поступлений — оказалась в тяжелом кризисе.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабочие на электростанции в центральной Украине
Рабочие на электростанции в центральной Украине - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Рабочие на электростанции в центральной Украине

"Полуфашистский режим"

Третьим сокрушительным ударом по Украине стал, по мнению Арестовича*, установленный в Киеве "полуфашистский режим".
Политик отметил, что нынешние власти заставляют активных и нормальных людей либо бежать из страны, либо уходить во внутреннюю эмиграцию, теряя всякое желание в созидании и развитии.
Арестович* также особо отметил, что даже военные, которые сейчас ведут боевые действия, открыто заявляют, что после окончания конфликта уедут навсегда. Также он считает, что геополитический курс, который ведет Киев, на противостояние с Россией, является "гарантией смерти".
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады

Залужный добьет Украину

Кроме того, Арестович* считает, что страна обречена, если к власти придет режим во главе с экс-главкомом Валерием Залужным, которого многие видят преемником Зеленского. За время, проведенное в Лондоне, тот обзавелся крепкими связями и начал ковать собственный кадровый резерв.
По мнению Арестовича*, Залужный не справится с народом, а будет топорными армейскими методами заставлять работать всю систему.
© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
 
УкраинаКиевВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлексей Арестович*
 
 
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