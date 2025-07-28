https://ria.ru/20250728/altaj-2031937963.html

В Алтайском крае временно ограничили мобильный интернет

В Алтайском крае временно ограничили мобильный интернет - РИА Новости, 28.07.2025

В Алтайском крае временно ограничили мобильный интернет

Временное ограничение и замедление мобильного интернета вводят на территории Алтайского края для усиления безопасности, сообщили в антитеррористической комиссии РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:26:00+03:00

2025-07-28T14:26:00+03:00

2025-07-28T15:45:00+03:00

происшествия

алтайский край

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БАРНАУЛ , 28 июл - РИА Новости. Временное ограничение и замедление мобильного интернета вводят на территории Алтайского края для усиления безопасности, сообщили в антитеррористической комиссии региона. "В некоторых муниципалитетах Алтайского края активизируют ограничение мобильного интернета. В связи с принятием дополнительных мер безопасности в ближайшие часы и последующие дни возможно временное замедление или отключение мобильного интернета", - говорится в сообщении. В антитеррористической комиссии уточнили, что меры применяются в определенных локациях из-за изменения оперативной обстановки и профилактики сетевых угроз. "По завершении технических мероприятий площадь покрытия сигнала будет увеличена. Ограничения не распространяются на проводной интернет, Wi-Fi и голосовую связь", - подчеркивают в комиссии.

https://ria.ru/20250728/megafon-2031869309.html

алтайский край

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, алтайский край