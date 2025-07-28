https://ria.ru/20250728/aleshki-2031990150.html
В Алешках при обстреле погиб нейрохирург
В Алешках при обстреле погиб нейрохирург - РИА Новости, 28.07.2025
В Алешках при обстреле погиб нейрохирург
Нейрохирург Алешкинской больницы погиб в собственном доме в результате артобстрела ВСУ, его жена и сын получили ранения, сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:15:00+03:00
2025-07-28T17:15:00+03:00
2025-07-28T17:15:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Нейрохирург Алешкинской больницы погиб в собственном доме в результате артобстрела ВСУ, его жена и сын получили ранения, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "В Алешках украинский снаряд попал в дом нейрохирурга Николая Костина. Он погиб. Ранены его жена и сын. Светлая память доктору Костину", - написал губернатор в Telegram-канале. Как отмечается, доктору было 75 лет, он остался в родном городе и до конца спасал жизни, а главврач ЦРБ Герой России Владимир Харлан "назвал его не просто коллегой — другом и мастером". "С начала года враг уничтожил почти 20 машин скорой помощи, не раз бил по Алешкинской больнице. Это не военные действия — это терроризм против тех, кто спасает людей. Светлая память доктору Костину", - говорится также в посте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Алешках при обстреле погиб нейрохирург
Нейрохирург из Алешкинской больницы погиб в своем доме из-за обстрела
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Нейрохирург Алешкинской больницы погиб в собственном доме в результате артобстрела ВСУ, его жена и сын получили ранения, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В Алешках украинский снаряд попал в дом нейрохирурга Николая Костина. Он погиб. Ранены его жена и сын. Светлая память доктору Костину", - написал губернатор в Telegram-канале
.
Как отмечается, доктору было 75 лет, он остался в родном городе и до конца спасал жизни, а главврач ЦРБ Герой России Владимир Харлан "назвал его не просто коллегой — другом и мастером".
"С начала года враг уничтожил почти 20 машин скорой помощи, не раз бил по Алешкинской больнице. Это не военные действия — это терроризм против тех, кто спасает людей. Светлая память доктору Костину", - говорится также в посте.