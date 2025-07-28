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Акула-людоед рекордных размеров попала на фото - РИА Новости, 28.07.2025
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15:30 28.07.2025 (обновлено: 18:30 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/akula-2031962908.html
Акула-людоед рекордных размеров попала на фото
Акула-людоед рекордных размеров попала на фото - РИА Новости, 28.07.2025
Акула-людоед рекордных размеров попала на фото
Исследовательская организация OCEARCH заметила у берегов острова Нантакет в американском штате Массачусетс белую акулу рекордных размеров, пишет MassLive. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T15:30:00+03:00
2025-07-28T18:30:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Исследовательская организация OCEARCH заметила у берегов острова Нантакет в американском штате Массачусетс белую акулу рекордных размеров, пишет MassLive."Взрослый самец акулы, получивший прозвище Contender, достигает внушительных 4,2 метра в длину и весит около 750 килограммов. Исследователи этой международной некоммерческой организации окрестили его "величайшим воином океана", — говорится в материале.Эту особь акулы-людоеда — так еще называют белых акул — пометили датчиком для отслеживания перемещений в январе 2025 года. С тех пор она проделала путь от берегов Флориды до Северной Каролины.За время исследований организации это самый крупный представитель вида, которого удалось обнаружить.
https://ria.ru/20250421/akula-2012581175.html
https://ria.ru/20241229/akula-1991996473.html
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в мире, флорида, массачусетс, северная каролина, сша
В мире, Флорида, Массачусетс, Северная Каролина, США
Акула-людоед рекордных размеров попала на фото

MassLive: в США нашли белую акулу рекордных размеров

© Фото : OCEARCHСамец белой акулы Contender (в переводе с английского языка — "претендент", "соперник")
Самец белой акулы Contender (в переводе с английского языка — претендент, соперник) - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : OCEARCH
Самец белой акулы Contender (в переводе с английского языка — "претендент", "соперник")
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Исследовательская организация OCEARCH заметила у берегов острова Нантакет в американском штате Массачусетс белую акулу рекордных размеров, пишет MassLive.
"Взрослый самец акулы, получивший прозвище Contender, достигает внушительных 4,2 метра в длину и весит около 750 килограммов. Исследователи этой международной некоммерческой организации окрестили его "величайшим воином океана", — говорится в материале.
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За время исследований организации это самый крупный представитель вида, которого удалось обнаружить.
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