https://ria.ru/20250728/aes-2031980836.html

Украинским АЭС ничего не угрожает, заявил Ульянов

Украинским АЭС ничего не угрожает, заявил Ульянов - РИА Новости, 28.07.2025

Украинским АЭС ничего не угрожает, заявил Ульянов

Угрозы безопасности АЭС на подконтрольных Киеву территориях нет, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:34:00+03:00

2025-07-28T16:34:00+03:00

2025-07-28T16:34:00+03:00

россия

киев

днепр (река)

михаил ульянов (дипломат)

магатэ

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Угрозы безопасности АЭС на подконтрольных Киеву территориях нет, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Когда секретариат агентства (МАГАТЭ - ред.) говорит о военных действиях поблизости от станции, имея в виду в первую очередь действия украинских дронов, конечно, секретариат отлично знает, что это дроны украинские, а не российские. Просто он их не называет украинскими, это часть политики", - сказал дипломат. Как отметил Ульянов, секретариат агентства "для баланса" рассказывает о прилетах каждую неделю ракет или дронов на расстоянии нескольких километров от подконтрольных Киеву АЭС, но российскими они их не называют. "Посмотрите, какая разница - одно дело стреляют прямо возле периметра станции и подконтрольных Киеву АЭС, которые чувствуют себя вполне безопасно. Хотя время от времени для находящихся там сотрудников МАГАТЭ устраивается представление - звуки сирены, необходимость уйти в бомбоубежище. Хотя никто на эти станции не покушается, в отличие от того, что делают украинцы по отношению к ЗАЭС и ее окрестностям", - сказал он, выступая в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250728/iran-2031964666.html

https://ria.ru/20250726/magate-2031647610.html

россия

киев

днепр (река)

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россия, киев, днепр (река), михаил ульянов (дипломат), магатэ