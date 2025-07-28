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Украинским АЭС ничего не угрожает, заявил Ульянов - РИА Новости, 28.07.2025
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16:34 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/aes-2031980836.html
Украинским АЭС ничего не угрожает, заявил Ульянов
Украинским АЭС ничего не угрожает, заявил Ульянов - РИА Новости, 28.07.2025
Украинским АЭС ничего не угрожает, заявил Ульянов
Угрозы безопасности АЭС на подконтрольных Киеву территориях нет, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:34:00+03:00
2025-07-28T16:34:00+03:00
россия
киев
днепр (река)
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Угрозы безопасности АЭС на подконтрольных Киеву территориях нет, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Когда секретариат агентства (МАГАТЭ - ред.) говорит о военных действиях поблизости от станции, имея в виду в первую очередь действия украинских дронов, конечно, секретариат отлично знает, что это дроны украинские, а не российские. Просто он их не называет украинскими, это часть политики", - сказал дипломат. Как отметил Ульянов, секретариат агентства "для баланса" рассказывает о прилетах каждую неделю ракет или дронов на расстоянии нескольких километров от подконтрольных Киеву АЭС, но российскими они их не называют. "Посмотрите, какая разница - одно дело стреляют прямо возле периметра станции и подконтрольных Киеву АЭС, которые чувствуют себя вполне безопасно. Хотя время от времени для находящихся там сотрудников МАГАТЭ устраивается представление - звуки сирены, необходимость уйти в бомбоубежище. Хотя никто на эти станции не покушается, в отличие от того, что делают украинцы по отношению к ЗАЭС и ее окрестностям", - сказал он, выступая в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250728/iran-2031964666.html
https://ria.ru/20250726/magate-2031647610.html
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россия, киев, днепр (река), михаил ульянов (дипломат), магатэ
Россия, Киев, Днепр (река), Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ
Украинским АЭС ничего не угрожает, заявил Ульянов

Ульянов: угрозы безопасности АЭС на подконтрольных Киеву территориях нет

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Угрозы безопасности АЭС на подконтрольных Киеву территориях нет, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Когда секретариат агентства (МАГАТЭ - ред.) говорит о военных действиях поблизости от станции, имея в виду в первую очередь действия украинских дронов, конечно, секретариат отлично знает, что это дроны украинские, а не российские. Просто он их не называет украинскими, это часть политики", - сказал дипломат.
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Как отметил Ульянов, секретариат агентства "для баланса" рассказывает о прилетах каждую неделю ракет или дронов на расстоянии нескольких километров от подконтрольных Киеву АЭС, но российскими они их не называют.
"Посмотрите, какая разница - одно дело стреляют прямо возле периметра станции и подконтрольных Киеву АЭС, которые чувствуют себя вполне безопасно. Хотя время от времени для находящихся там сотрудников МАГАТЭ устраивается представление - звуки сирены, необходимость уйти в бомбоубежище. Хотя никто на эти станции не покушается, в отличие от того, что делают украинцы по отношению к ЗАЭС и ее окрестностям", - сказал он, выступая в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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РоссияКиевДнепр (река)Михаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭ
 
 
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