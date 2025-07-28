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Аэропорт Сочи работает в штатном режиме - РИА Новости, 28.07.2025
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23:04 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/aeroport-2032039799.html
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме - РИА Новости, 28.07.2025
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме
Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме на фоне задержек рейсов, связанных с производственными причинами у авиакомпаний, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T23:04:00+03:00
2025-07-28T23:04:00+03:00
происшествия
сочи
магнитогорск
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СОЧИ, 28 июл - РИА Новости. Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме на фоне задержек рейсов, связанных с производственными причинами у авиакомпаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинской авиагавани. "Аэропорт Сочи и все службы работают в штатном режиме. Отдельные задержки (более двух часов) связаны с производственными причинами у авиакомпаний", - говорится в сообщении. По информации на онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны (более чем на два часа) рейсы на вылет из Сочи по направлению в Магнитогорск, Курган, Пермь и Батуми (Грузия). Также задержаны на прилет в Сочи рейсы из Ульяновска, Москвы, Магнитогорска, Тель-Авива (Израиль), Батуми (Грузия). Южная транспортная прокуратура сообщила, что контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с ситуацией с задержками рейсов, в аэропортах Южного транспортного региона работают мобильные приемные граждан. В общей и чистой зонах сочинского аэровокзала работают менеджеры по гостеприимному сервису, которые оказывают помощь в случае возникновения вопросов, добавили в пресс-службе аэропорта Сочи.
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происшествия, сочи, магнитогорск, батуми
Происшествия, Сочи, Магнитогорск, Батуми
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме

Аэропорт Сочи продолжает работать в штатном режиме на фоне задержек рейсов

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЗал аэропорта Сочи
Зал аэропорта Сочи - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Зал аэропорта Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 28 июл - РИА Новости. Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме на фоне задержек рейсов, связанных с производственными причинами у авиакомпаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинской авиагавани.
«
"Аэропорт Сочи и все службы работают в штатном режиме. Отдельные задержки (более двух часов) связаны с производственными причинами у авиакомпаний", - говорится в сообщении.
По информации на онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны (более чем на два часа) рейсы на вылет из Сочи по направлению в Магнитогорск, Курган, Пермь и Батуми (Грузия). Также задержаны на прилет в Сочи рейсы из Ульяновска, Москвы, Магнитогорска, Тель-Авива (Израиль), Батуми (Грузия).
Южная транспортная прокуратура сообщила, что контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с ситуацией с задержками рейсов, в аэропортах Южного транспортного региона работают мобильные приемные граждан.
В общей и чистой зонах сочинского аэровокзала работают менеджеры по гостеприимному сервису, которые оказывают помощь в случае возникновения вопросов, добавили в пресс-службе аэропорта Сочи.
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