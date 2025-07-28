https://ria.ru/20250728/aeroport-2032039799.html

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме - РИА Новости, 28.07.2025

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме

Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме на фоне задержек рейсов, связанных с производственными причинами у авиакомпаний, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T23:04:00+03:00

2025-07-28T23:04:00+03:00

2025-07-28T23:04:00+03:00

происшествия

сочи

магнитогорск

батуми

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СОЧИ, 28 июл - РИА Новости. Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме на фоне задержек рейсов, связанных с производственными причинами у авиакомпаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинской авиагавани. "Аэропорт Сочи и все службы работают в штатном режиме. Отдельные задержки (более двух часов) связаны с производственными причинами у авиакомпаний", - говорится в сообщении. По информации на онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны (более чем на два часа) рейсы на вылет из Сочи по направлению в Магнитогорск, Курган, Пермь и Батуми (Грузия). Также задержаны на прилет в Сочи рейсы из Ульяновска, Москвы, Магнитогорска, Тель-Авива (Израиль), Батуми (Грузия). Южная транспортная прокуратура сообщила, что контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с ситуацией с задержками рейсов, в аэропортах Южного транспортного региона работают мобильные приемные граждан. В общей и чистой зонах сочинского аэровокзала работают менеджеры по гостеприимному сервису, которые оказывают помощь в случае возникновения вопросов, добавили в пресс-службе аэропорта Сочи.

https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031992374.html

сочи

магнитогорск

батуми

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сочи, магнитогорск, батуми