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В "Аэрофлоте" рассказали о работе касс и переоформлении билетов - РИА Новости, 28.07.2025
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17:28 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031992374.html
В "Аэрофлоте" рассказали о работе касс и переоформлении билетов
В "Аэрофлоте" рассказали о работе касс и переоформлении билетов - РИА Новости, 28.07.2025
В "Аэрофлоте" рассказали о работе касс и переоформлении билетов
Работа касс и переоформление билетов "Аэрофлота" настроена в первую очередь для людей с детьми, маломобильных пассажиров и участников СВО, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:28:00+03:00
2025-07-28T17:28:00+03:00
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аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
хакерская атака на "аэрофлот"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Работа касс и переоформление билетов "Аэрофлота" настроена в первую очередь для людей с детьми, маломобильных пассажиров и участников СВО, сообщает Минтранс РФ. "Работа касс и процедур по переоформлению билетов настроена в первую очередь в интересах граждан с детьми, маломобильных пассажиров и участников СВО", - сообщили в Минтрансе. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 54 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
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общество, россия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), хакерская атака на "аэрофлот"
Общество, Россия, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Хакерская атака на "Аэрофлот"
В "Аэрофлоте" рассказали о работе касс и переоформлении билетов

"Аэрофлот" приоритетно переоформляет билеты пассажирам отдельных категорий

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабличка у стоек регистрации пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина
Табличка у стоек регистрации пассажиров авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Табличка у стоек регистрации пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Работа касс и переоформление билетов "Аэрофлота" настроена в первую очередь для людей с детьми, маломобильных пассажиров и участников СВО, сообщает Минтранс РФ.
"Работа касс и процедур по переоформлению билетов настроена в первую очередь в интересах граждан с детьми, маломобильных пассажиров и участников СВО", - сообщили в Минтрансе.
Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 54 рейса.
Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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Вчера, 17:22
 
ОбществоРоссияАэрофлотШереметьево (аэропорт)Хакерская атака на "Аэрофлот"
 
 
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