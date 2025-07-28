https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031992374.html
В "Аэрофлоте" рассказали о работе касс и переоформлении билетов
В "Аэрофлоте" рассказали о работе касс и переоформлении билетов - РИА Новости, 28.07.2025
В "Аэрофлоте" рассказали о работе касс и переоформлении билетов
Работа касс и переоформление билетов "Аэрофлота" настроена в первую очередь для людей с детьми, маломобильных пассажиров и участников СВО, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:28:00+03:00
2025-07-28T17:28:00+03:00
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аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
хакерская атака на "аэрофлот"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Работа касс и переоформление билетов "Аэрофлота" настроена в первую очередь для людей с детьми, маломобильных пассажиров и участников СВО, сообщает Минтранс РФ. "Работа касс и процедур по переоформлению билетов настроена в первую очередь в интересах граждан с детьми, маломобильных пассажиров и участников СВО", - сообщили в Минтрансе. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 54 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
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общество, россия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), хакерская атака на "аэрофлот"
Общество, Россия, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Хакерская атака на "Аэрофлот"
В "Аэрофлоте" рассказали о работе касс и переоформлении билетов
"Аэрофлот" приоритетно переоформляет билеты пассажирам отдельных категорий