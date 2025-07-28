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Минтранс рассказал, как "Аэрофлот" будет действовать при отменах рейсов - РИА Новости, 28.07.2025
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17:22 28.07.2025 (обновлено: 18:27 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031991277.html
Минтранс рассказал, как "Аэрофлот" будет действовать при отменах рейсов
Минтранс рассказал, как "Аэрофлот" будет действовать при отменах рейсов - РИА Новости, 28.07.2025
Минтранс рассказал, как "Аэрофлот" будет действовать при отменах рейсов
"Аэрофлот" при новых вынужденных отменах рейсов будет сокращать полеты на многочастотных маршрутах, где работают другие перевозчики, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:22:00+03:00
2025-07-28T18:27:00+03:00
россия
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
хакерская атака на "аэрофлот"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" при новых вынужденных отменах рейсов будет сокращать полеты на многочастотных маршрутах, где работают другие перевозчики, сообщил Минтранс РФ. "В случае новых вынужденных отмен будет сокращаться число полетов на многочастотных маршрутах, где работают альтернативные перевозчики. Минтранс ведет работу с ними по корректному подходу к ценам на билеты", - сообщили в ведомстве. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 54 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
https://ria.ru/20250728/mintrans-2031986379.html
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россия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), хакерская атака на "аэрофлот"
Россия, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Хакерская атака на "Аэрофлот"
Минтранс рассказал, как "Аэрофлот" будет действовать при отменах рейсов

"Аэрофлот" при отменах рейсов сократит полеты на многочастотных направлениях

© Наталья СеливерстоваСамолет Boeing 777-300 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Наталья Селиверстова
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" при новых вынужденных отменах рейсов будет сокращать полеты на многочастотных маршрутах, где работают другие перевозчики, сообщил Минтранс РФ.
"В случае новых вынужденных отмен будет сокращаться число полетов на многочастотных маршрутах, где работают альтернативные перевозчики. Минтранс ведет работу с ними по корректному подходу к ценам на билеты", - сообщили в ведомстве.
Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 54 рейса.
Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
Пассажиры у табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Минтранс рассказал о мерах по нормализации ситуации с рейсами "Аэрофлота"
Вчера, 16:54
 
РоссияАэрофлотШереметьево (аэропорт)Хакерская атака на "Аэрофлот"
 
 
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