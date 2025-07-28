https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031991277.html
Минтранс рассказал, как "Аэрофлот" будет действовать при отменах рейсов
Минтранс рассказал, как "Аэрофлот" будет действовать при отменах рейсов - РИА Новости, 28.07.2025
Минтранс рассказал, как "Аэрофлот" будет действовать при отменах рейсов
"Аэрофлот" при новых вынужденных отменах рейсов будет сокращать полеты на многочастотных маршрутах, где работают другие перевозчики, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:22:00+03:00
2025-07-28T17:22:00+03:00
2025-07-28T18:27:00+03:00
россия
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
хакерская атака на "аэрофлот"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031914609_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_ad8989ed1f4046c2bb192c08e1e3b984.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" при новых вынужденных отменах рейсов будет сокращать полеты на многочастотных маршрутах, где работают другие перевозчики, сообщил Минтранс РФ. "В случае новых вынужденных отмен будет сокращаться число полетов на многочастотных маршрутах, где работают альтернативные перевозчики. Минтранс ведет работу с ними по корректному подходу к ценам на билеты", - сообщили в ведомстве. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 54 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
https://ria.ru/20250728/mintrans-2031986379.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031914609_493:0:3224:2048_1920x0_80_0_0_a214f641a04dffe7e9e19370a67a476a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), хакерская атака на "аэрофлот"
Россия, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Хакерская атака на "Аэрофлот"
Минтранс рассказал, как "Аэрофлот" будет действовать при отменах рейсов
"Аэрофлот" при отменах рейсов сократит полеты на многочастотных направлениях